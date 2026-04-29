Manipulaban un arma y se les escapó un disparo: hay un herido grave

El accidente se registró este miércoles en nuestra ciudad. En el Hospital de Cipolletti tratan de salvarle la vida al joven que sufrió un disparo en el pecho . Hay dos demorados por el hecho.

Desde el Hospital de Cipolletti confirman que el joven herido se encuentra en "estado crítico".

En un desafortunado y sangriento episodio, un joven de 27 años resultó gravemente herido de bala en la toma Martín Fierro , del Puente 83 , luego de que a otro sujeto con el que se encontraba se le escapara un disparo en el pecho en plena manipulación de un arma que al parecer pretendían negociar .

La infortunada víctima del presunto accidente (aún no se descarta ninguna hipótesis) "se encuentra en estado crítico y con respiración asistida, la herida fue en la zona pectoral" , confirmaron desde el Hospital de Cipolletti, Dr Pedro Moguillansky a este medio.

Por el conmocionante hecho, hay "dos personas demoradas" , el autor del disparo de 33 años y un testigo, aunque la principal teoría de los investigadores es que se trató de un incidente "involuntario" , indicó a LM Cipolletti el comisario Javier Yáñez , Jefe de la Unidad Regional V .

“Estamos trabajando en una vivienda de calle Larralde en la toma Martín Fierro. Todo se inició a partir de un llamado que recibimos a las 11 de la mañana. Se desplazó un móvil de la comisaría 26 de Fernández Oro al lugar y al arribar se encontraron con una persona herida con arma de fuego y 3 personas más, dos hombres y una mujer, que lo estaban asistiendo. Rapidamente se convocó a personal de la salud pública y fue trasladado a Cipolletti en ambulancia", amplió la autoridad policial.

comisaria 26 fernandez oro Personal de la Comisaría 26 fue alertado este miércoles del incidente en el asentamiento de Puente 83.

"Al parecer estaban manipulando un arma con intenciones de compra/venta. El autor del disparo, en sintonía con las versiones de los vecinos que estaban consternados, acreditó que fue sin intención y la víctima se encuentra en estado delicado. Hay dos demorados, el autor del hecho más otra persona que estaba presente", agregó sobre la dinámica del lamentable episodio.

"Está trabajando el Gabinete de Criminalística en el lugar y personal de Fiscalía (la fiscalía de turno de Cipolletti encabezado por el fiscal jefe en el lugar), supervisando y tomando las medidas del caso", redondeó.

"Se lo estabilizó para mantenerlo vivo y ahora está en estado crítico"

Por su parte, desde la Guardia del Hospital de Cipolletti aseguraron a LMC que el herido "se encuentra en estado crítico. Al ingresar con la herida de bala logramos estabilizarlo para mantenerlo vivo y ahora se le está realizando una tomografía para ver si se lo opera de urgencia".