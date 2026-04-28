Acusan a un interno de incendiar calabozos y llenar de humo tóxico una comisaría

Le formularon cargos por provocar fuego dentro de la Comisaría 28. Hubo daños en celdas y personas afectadas por el humo.

El juez formuló cargos por el delito de daño agravado y otros dos involucrados en la causa fueron sobreseídos. Foto: Archivo.

Un interno fue imputado por haber provocado un incendio en el sector de calabozos de la Comisaría 28 de Bariloche , en un episodio que generó tensión y obligó a intervenir al personal policial.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 30 de junio de 2025 por la mañana, luego de un conflicto previo con un efectivo policial.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría actuado junto a otro detenido. Primero le habría entregado un encendedor a su compañero, quien inició fuego en una celda. Luego, el propio acusado habría hecho lo mismo en la suya.

Como consecuencia, se registraron daños en la estructura de los calabozos y una importante presencia de humo tóxico que afectó a quienes se encontraban en el lugar.

Las pruebas reunidas

Para sostener la imputación, la Fiscalía presentó actas policiales, inspecciones oculares, croquis, fotografías, certificados médicos de policías y detenidos, testimonios e informes técnicos especializados en incendios.

También se incorporaron pericias realizadas por el Cuerpo de Investigación Judicial.

Qué resolvió la Justicia

La audiencia se realizó este martes por Zoom, ya que el acusado está alojado en otro establecimiento penal fuera de Bariloche.

El juez tuvo por formulados los cargos por el delito de daño agravado con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad, en calidad de coautor.

Además, se abrió la investigación penal preparatoria por cuatro meses, con plazo hasta el 28 de agosto de 2026.

Otro imputado y dos sobreseídos

En el mismo expediente estaba prevista la situación procesal de otro interno, pero la audiencia debió reprogramarse porque no fue notificado.

Además, otros dos involucrados en la causa fueron sobreseídos y esa decisión será comunicada por escrito en los próximos días.