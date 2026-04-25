Impactante incendio a la altura del tercer puente atemoriza Cipolletti y Neuquén

Se desató este sábado pasadas las 18. Cinco dotaciones de Bomberos, Protección Civil y personal policial trabajaron en el lugar. Hubo casas evacuadas y temor. Pasadas las 21 volvió la calma.

Un impactante incendio se desató este sábado por la tarde a la altura del tercer puente del lado de Cipolletti , aunque la gigantesca cortina de humo y el fuego también pudo apreciarse desde zonas aledañas de Neuquén y generó pánico en ambas ciudades.

"Recién salieron las dotaciones para allá; aún no tenemos precisiones pero parece importante ", comentaron pasadas las 19 desde el Cuartel de Bomberos a LM Cipolletti.

"Nos estamos organizando y vamos a ir más como refuerzos ", confió seguidamente un Voluntario, lo que dejó entrever que la situación en ese momento seguía fuera de control . En total fueron cinco las unidades que envió la institución para combatir el furioso incendio, que recién pasadas las 21 comenzó a ceder.

También desde Protección Civil se hicieron presentes en el lugar del siniesto, donde prevalece la vegetación y los pastizales. Aunque hay "al menos dos casas linderas y varias más no muy lejos de aquí", lo que generó preocupación ante la posibilidad de que el fuego pueda expandirse en una jornada ventosa. Por esa razón, como medida preventiva, se dispuso evacuar provisoriamente a los moradores de ese par de viviendas que se vieron amenazadas por las llamas. Por la noche, cuando tras arduas tareas volvió la calma, puedieron regresar a sus hogares.

Incendio tercer puente (1) El incendio se produjo en una zona de pastizales, a la altura del tercer puente. Antonio Spagnuolo

Personal de ese organismo de seguridad ciudadana calificó como "bastante grande e importante el incendio". Y adelantó que se sumaron a las tareas "máquinas de Servicios Públicos".

Testigos aseguraron que al momento de iniciarse el incendio sintieron "como una explosión", por lo que habrá que aguardar la información oficial para conocer las verdaderas causas del episodio. Muchos neuquinos que realizaban las clásicas caminatas y trekking de los sábados advirtieron el preocupante suceso y subieron a redes los videos e imágenes.

Como el inquietante siniesto se registró a unos 300 metros de la ruta, el tránsito no sufrió tantas demoras ni alteraciones en una arteria clave que conecta Cipolletti con Neuquén.

Ya entrada la noche y en medio de una intensa labora, llegaron informaciones un tanto tranquilizadoras desde el lugar. "Se sigue trabajando pero está contenido el incendio", indicó Ayelén Quijada, directora de Protección Civil a este medio. Fueron varias horas combatiendo las llamas y pasadas las 22.30 aún continuaban los trabajos.

También interviene, por jurisdicción, personal de la comisaría 32 de Cipolletti.

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Incendio en Cipolletti a la altura del tercer puente

Gran incendio en Cipolletti

Incendio en Cipolletti

incendio tercer puente

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