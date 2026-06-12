La comunidad educativa recorrió la obra de la ESRN 161: últimos detalles para el edificio propio
Estudiantes, familias y docentes recorrieron las instalaciones junto al Consejo Escolar. Los estudiantes asistirán a clases en el nuevo edificio durante la segunda etapa.
La comunidad educativa de la ESRN 161 del Distrito Vecinal de Cipolletti visitó el avance de la obra del futuro edificio escolar junto a las autoridades del Consejo Escolar. Durante el recorrido, estudiantes, familias y docentes conocieron el estado de los trabajos que permitirán contar con un espacio propio para acompañar el crecimiento de la matrícula en ese sector de la ciudad.
La construcción atraviesa una etapa clave luego de las demoras que se produjeron cuando la empresa originalmente contratada cedió la obra a otra firma. Esa situación obligó a realizar un proceso administrativo que retrasó el cronograma previsto. Desde el Consejo Escolar indicaron que la comunidad fue informada sobre los inconvenientes mediante reuniones y encuentros, lo que permitió avanzar en la elaboración de una nueva planificación.
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Una obra realizada por etapas y con la presencia de los estudiantes
El coordinador del Consejo Escolar de Cipolletti, Adrián Carrizo, explicó que el nuevo esquema de ejecución fue acordado junto a la comunidad educativa. "Nos dimos la oportunidad de construirlo en conjunto, llevamos el plano de la obra de la escuela, que es el edificio propio para la ESRN 161 y empezamos a planificar la obra en etapas".
La primera etapa contempla la finalización de las aulas, los grupos sanitarios, la preceptoría y la dirección. También se determinó que en la segunda etapa de la obra pueda continuar pero con la posibilidad de que las y los estudiantes puedan asistir al nuevo edificio. Esa segunda instancia contempla la parte final del salón de usos múltiples y trabajos exteriores en playones, gimnasio, entre otras tareas.
Avanzan los juegos infantiles en el Jardín de Infantes 85
Por otra parte, Carrizo se refirió a las mejoras previstas para el Jardín de Infantes 85, donde se instalarán nuevos juegos infantiles. "Lo vamos a articular en conjunto con Obras Públicas de la Municipalidad de Cipolletti, es un trabajo que no requiere mucha complejidad pero no lo podemos hacer con jornadas de clases. Nuestros arquitectos estuvieron haciendo todo lo que va a ser la implantación de los juegos para que ya en el receso del invierno lo podamos concretar", indicó.
Mientras tanto, continúan las tareas de mantenimiento escolar en distintos establecimientos educativos de la ciudad. En el marco de las bajas temperaturas, el sistema de atención cuenta con gasistas disponibles durante toda la jornada y guardias los fines de semana. Sobre este operativo, Carrizo destacó que esto "nos permite ejecutar trabajos que a veces por la complejidad no lo podemos hacer en días de semana porque tenemos clases".
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