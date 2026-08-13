Trámites y pagos de multas: la web de la Muni que agiliza todo y ofrece múltiples servicios
Cómo acceder a diferentes trámites y servicios municipales de manera 100% on line. Las numerosas herramientas que ofrece el sitio.
El Municipio de Cipolletti reiteró que a través de la página oficial www.cipolletti.gob.ar se puede acceder a diferentes trámites y servicios municipales de manera 100% online, una que modalidad "ágil, cómoda y segura que permite realizar gestiones sin necesidad de concurrir presencialmente".
En el comunicado se recordó que entre los servicios disponibles se encuentra la consulta de infracciones y multas de tránsito, que puede realizarse directamente desde la web. Además, la ubicación de los semáforos se puede visualizar en el mapa interactivo disponible en el siguiente enlace.
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TránsitolinkA través del mismo link, los usuarios pueden acceder a estadísticas sobre infracciones y conocer cuáles son las faltas más frecuentes en la ciudad. También se puede consultar el valor actualizado de la Sanción Administrativa Municipal (SAM), unidad de medida utilizada por el Juzgado de Faltas Municipal para el cálculo de las multas viales.
El valor del SAM se actualiza automáticamente conforme a las variaciones establecidas, y actualmente equivale a $1.786. Por ejemplo, cruzar un semáforo en rojo puede implicar una sanción de mínima de 100 SAM y máxima de 1200 SAM, según la normativa vigente.
Emisión y renovación de licencias de conducir
La Dirección de Tránsito informó que los turnos para emisión y renovación de licencias de conducir se obtienen únicamente a través del turnero on line en la página web de la Municipalidad: www.cipolletti.gob.ar.
Dicha modalidad, indican desde la Municipalidad, permite "mejorar la prestación del servicio, agilizando, ordenando y modernizando el trámite".
La atención luego de obtener el turno on line, se realiza en las delegaciones municipales de calle Brentana 571 y del Distrito Vecinal Noreste, de calle Domingo Savio y Las Jarillas.
Otras herramientas útiles
El turnero está habilitado de manera permanente a través del sitio de Tránsito , brindando la posibilidad de elegir día y horario del turno para tramitar la licencia de conducir.
Otra "herramienta útil" al momento de rendir para obtener el carnet de conducir es el simulador de examen teórico, disponible a través del siguiente link, son herramientas que se suman para mejorar la atención integral de los vecinos.
Para realizar consultas y/o solicitar más información los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 2995 72-0851; o a través de la Central de Atención al Ciudadano al 147.
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