Trámites y pagos de multas: la web de la Muni que agiliza todo y ofrece múltiples servicios

Cómo acceder a diferentes trámites y servicios municipales de manera 100% on line. Las numerosas herramientas que ofrece el sitio.

El Municipio de Cipolletti reiteró que a través de la página oficial www.cipolletti.gob.ar se puede acceder a diferentes trámites y servicios municipales de manera 100% online , una que modalidad "ágil, cómoda y segura que permite realizar gestiones sin necesidad de concurrir presencialmente".

En el comunicado se recordó que entre los servicios disponibles se encuentra la consulta de infracciones y multas de tránsito , que puede realizarse directamente desde la web. Además, la ubicación de los semáforos se puede visualizar en el mapa interactivo disponible en el siguiente enlace.

Tránsito link A través del mismo link, los usuarios pueden acceder a estadísticas sobre infracciones y conocer cuáles son las faltas más frecuentes en la ciudad. También se puede consultar el valor actualizado de la Sanción Administrativa Municipal (SAM) , unidad de medida utilizada por el Juzgado de Faltas Municipal para el cálculo de las multas viales.

Además se incorporará tecnología AVL. . Esta herramienta permitirá geolocalizar los patrulleros, asignar los recursos de manera más eficiente y reducir los tiempos de asistencia. Anahi Cárdena

El valor del SAM se actualiza automáticamente conforme a las variaciones establecidas, y actualmente equivale a $1.786. Por ejemplo, cruzar un semáforo en rojo puede implicar una sanción de mínima de 100 SAM y máxima de 1200 SAM, según la normativa vigente.

Emisión y renovación de licencias de conducir

La Dirección de Tránsito informó que los turnos para emisión y renovación de licencias de conducir se obtienen únicamente a través del turnero on line en la página web de la Municipalidad: www.cipolletti.gob.ar.

Dicha modalidad, indican desde la Municipalidad, permite "mejorar la prestación del servicio, agilizando, ordenando y modernizando el trámite".

La atención luego de obtener el turno on line, se realiza en las delegaciones municipales de calle Brentana 571 y del Distrito Vecinal Noreste, de calle Domingo Savio y Las Jarillas.

Otras herramientas útiles

El turnero está habilitado de manera permanente a través del sitio de Tránsito , brindando la posibilidad de elegir día y horario del turno para tramitar la licencia de conducir.

Otra "herramienta útil" al momento de rendir para obtener el carnet de conducir es el simulador de examen teórico, disponible a través del siguiente link, son herramientas que se suman para mejorar la atención integral de los vecinos.

Para realizar consultas y/o solicitar más información los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 2995 72-0851; o a través de la Central de Atención al Ciudadano al 147.