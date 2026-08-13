Sorprendente cambio de rumbo en la investigación por el homicidio e incendio en el barrio Michi Michi

Los tres primeros acusados están a punto de quedar fuera de la causa. Hay un nuevo sospechoso, cercano a la víctima. Detalles de una historia de terror.

La vivienda donde fue atacada la víctima quedó destruída por el fuego. Su hijastro quedó ahora como principal acusado de haber cometido el hecho.

La investigación por el homicidio de Ceferino Guerra , ocurrido semanas atrás en Michi Michi , el barrio que se extiende al sur de Cinco Saltos a la vera del canal principal de riego, tomó un giro sorprendente en las últimas horas: el principal testigo que tenía la causa, yerno de la víctima, pasó de ser el presunto asesino.

El nuevo acusado, identificado como Aarón Zúñiga, fue detenido el último martes y el miércoles siguiente le formularon los cargos por el crimen de quien era su padrastro y quedó en prisión preventiva.

La reciente medida judicial desvanece las sospechas que recayeron sobre Jorge Pereira, de 47 años, su esposa Sandra Hernández , de 34 y Rolando Palma , de 33, vecinos de la víctima, que habían sido imputados ni bien ocurrió el fatal incidente. Ya recuperaron su libertad, aunque deben llevar tobillera de seguimiento GPS.

Una noche de terror

El asesinato de Guerra se produjo el 3 de julio último alrededor de las 23 y la primera hipótesis planteó que fue como consecuencia de un conflicto de vieja data que mantenían ambas familias.

En ese marco, la investigación encabezada por el fiscal Leandro López le adjudicó a Pereira, Hernández y Palma haber entrado violentamente en la casa donde vivía Guerra con su pareja María Leiva, el hijo de ella, Aarón Zúñiga y su novia Abigail Constanzo.

De acuerdo a esta línea, al escuchar los gritos del alboroto de la irrupción Constanzo y Zúñiga huyeron por una puerta trasera hacia un sector de chacras.

Siempre según esa reconstrucción, sustentada por el testimonio de las dos presuntas víctimas que escaparon de la agresión, en el momento en que corrían escucharon una detonación. Había sido el disparo de escopeta que mató a Guerra, quien se había quedado en el interior. El impacto fue en la zona del cuello, y le causó la muerte en forma inmediata.

Al mismo tiempo la pareja que corría observó que la vivienda que ocupaban se prendía fuego. Para la fiscalía el incendio había sido provocado para ocultar el ataque y destruir pruebas.

Imputación y giro en la causa

El domingo 5 de julio la jueza Rita Lucía les formuló los cargos a Pereira, Hernández y Palma y les impuso cuatro meses de prisión preventiva. Ya entonces el defensor Oficial Horacio Briges Doyhenard se había opuesto a la imputación al considerar que la acusación no individualizó la conducta atribuida a cada uno. También planteó objeciones a la calificación al sostener que “el conflicto previo entre vecinos no demuestra por sí solo un acuerdo anticipado para cometer el homicidio” y remarcó que no existen testigos directos del disparo ni del inicio del fuego.

Sin embargo, con el avance de la pesquisa y el acopio de nuevos indicios, la principal hipótesis comenzó a flaquear. Pocos días después Sandra Hernández logró la morigeración de su preventiva a la modalidad domiciliaria con tobillera, en el domicilio de un familiar en Cipolletti.

En la continuidad de la causa, los acusados designaron como abogado particular a Juan Pablo Fedelli, quien se abocó a buscar evidencias que sostuvieran la inocencia de sus defendidos. Tuvo relevancia la colaboración de la familia acusada, quien brindó información y testigos. Hubo una declaración que fue clave, según trascendió.

Como resultado del nuevo escenario, en una nueva audiencia realizada el 5 de agosto último por la plataforma zoom la fiscalía pidió la revocación de la prisión preventiva de los tres, y propuso su libertad bajo monitoreo electrónico.

Naturalmente, no hubo oposición en la defensa, por lo que la jueza dispuso la libertad inmediata de Pereira, Hernández y Palma, con la obligación de usar la tobillera GPS hasta el 5 de noviembre.

Tras las nuevas medidas establecidas en el expediente, el último martes Aarón Zuñiga, el hijastro de la víctima y supuesto testigo directo de aquella noche, fue detenido como principal sospechoso del homicidio. No trascendieron detalles acerca de su posible motivación y si hay otras personas que pudieron haber tenido algún tipo de participación en el hecho, como por ejemplo el encubrimiento.

Ayer miércoles fue imputado con cuatro meses de prisión preventiva. En tanto que los tres primeros acusados se encaminarían al sobreseimiento.