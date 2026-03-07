Impactante incendio en Anai Mapu: una casa quedó destruida en minutos

Cuatro dotaciones de bomberos combatieron un incendio que destruyó por completo una vivienda en el barrio Anai Mapu de Cipolletti. La familia estaba en la vivienda al momento del siniestro, pero no se registraron heridos.

Un incendio de importantes dimensiones se desató durante la noche del viernes en el barrio Anai Mapu de Cipolletti y terminó con una vivienda completamente destruida . El siniestro movilizó a personal policial, bomberos voluntarios, SIARME, Defensa Civil y empresas de servicios, en un operativo que se extendió durante más de una hora.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:55 del viernes 6 de marzo , cuando efectivos policiales que realizaban tareas de prevención en la zona advirtieron una gran columna de humo que se elevaba en inmediaciones de calle 17 de Julio y Pastor Bowdler .

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados circulaban a bordo de un móvil cuando detectaron la presencia de humo en cantidad considerable, lo que motivó que se acercaran de inmediato al lugar para verificar la situación. Al arribar constataron que una vivienda se encontraba envuelta en llamas , por lo que se dio aviso urgente al cuartel de Bomberos.

En el lugar los efectivos se entrevistaron con una mujer que se identificó como propietaria del terreno, quien explicó que la vivienda incendiada pertenecía a su expareja. Según relató, el hombre residía en una casa ubicada detrás de la suya, justamente el inmueble que comenzaba a ser consumido por el fuego.

Incendio Anai Mapu Cipolletti

Rápido despliegue de los equipos de emergencia

Tras el alerta, se activó el protocolo de emergencia y se convocó a distintos organismos para intervenir en el siniestro. Minutos después del aviso inicial, cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios se dirigieron hacia el sector, ubicado sobre calle 17 de Julio al 1681, casi esquina Río Negro.

Según el informe de los bomberos, al llegar al lugar se encontraron con un incendio generalizado que ya había tomado toda la estructura de la vivienda, lo que obligó a desplegar un intenso trabajo para evitar que el fuego se propagara a otras construcciones cercanas.

El inmueble afectado era una vivienda de características sencillas, compuesta por una habitación, un comedor-cocina y un baño, con paredes de ladrillo y techo de chapa. Las llamas habían avanzado de tal manera que el fuego terminó afectando la totalidad de la estructura, provocando pérdidas materiales totales.

Casa incendio Anai Mapu La vivienda sufrió pérdidas totales. Gentileza

Intervención de SIARME, Defensa Civil y empresas de servicios

Mientras los bomberos trabajaban para controlar el foco ígneo, se dispuso la presencia de personal del SIARME, que llegó al lugar cerca de las 23:55, con el objetivo de asistir ante posibles emergencias médicas. También se hizo presente personal de Defensa Civil, que coordinó acciones preventivas en la zona y colaboró con el operativo general.

Si bien el incendio generó preocupación entre los vecinos del sector, no se registraron personas heridas. De acuerdo con los informes oficiales, los propietarios se encontraban en el lugar al momento del incendio, pero lograron salir a tiempo antes de que las llamas avanzaran.

Como parte del procedimiento de seguridad, la encargada de Protección Civil dio aviso a las empresas de servicios para evitar riesgos adicionales. Personal de Edersa acudió al sitio para verificar la red eléctrica, mientras que operarios de Camuzzi procedieron a retirar el medidor de gas de la vivienda, una medida habitual en este tipo de intervenciones para evitar fugas o explosiones.

E.C.P BOMBEROS (1) Cuatro dotaciones de Bomberos se sumaron al incendio donde también trabajaron Protección Civil, SIARME y personal de la comisaría 45. Estefania Petrella

Más de una hora de trabajo para controlar el fuego

Las tareas de combate del incendio se extendieron durante más de una hora. Las dotaciones de bomberos trabajaron intensamente hasta lograr controlar el foco ígneo y asegurar que no quedaran puntos de combustión activos.

El operativo se desarrolló entre las 22:55 y las 00:22, momento en que se dieron por finalizadas las tareas y los equipos de emergencia comenzaron a retirarse del lugar. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad 45, sin que se registraran novedades en cuanto a lesiones o daños en los equipos utilizados durante la intervención.

Hasta el momento no se informaron las causas que originaron el incendio, por lo que se espera que en las próximas horas se realicen pericias para determinar cómo se inició el fuego.

En estos casos, los especialistas suelen analizar distintos factores, como fallas eléctricas, desperfectos en sistemas de calefacción o accidentes domésticos, aunque ninguna de estas hipótesis fue confirmada oficialmente.