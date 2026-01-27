El cuartel de Cipolletti abre un nuevo curso para aspirantes a bomberos voluntarios: cómo anotarse

El cuartel abrió la inscripción para aspirantes a bomberos voluntarios y amplió el límite de edad. Buscan sumar al menos 15 integrantes. ¿Cómo inscribirse y qué requisitos se necesitan?

Se abrió la inscripción para formarse como Bombero Voluntario en Cipolletti.

Con una necesidad concreta de reforzar su dotación activa y garantizar la capacidad de respuesta ante emergencias, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti lanzó una nueva convocatoria para incorporar aspirantes que deseen formarse e integrarse a una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad.

La inscripción ya se encuentra abierta y está dirigida a personas con vocación de servicio, compromiso social y disponibilidad para asumir una tarea exigente, tanto en lo físico como en lo humano. La iniciativa surge luego de varios meses de análisis interno, en los que se detectó un faltante de personal bomberil operativo, una situación que impacta directamente en la cobertura de las guardias y en la atención de las emergencias diarias.

En diálogo con LM Cipolletti , el sargento primero Gonzalo Cardozo , segundo jefe del Cuerpo de Bomberos, explicó que el objetivo es sumar nuevos integrantes para fortalecer la estructura actual. “ Hoy contamos con 38 bomberos voluntarios operativos en el cuartel central y cuatro en el destacamento de Rincón de las Perlas . Con 15 incorporaciones más estaríamos en un número adecuado para cubrir las necesidades de la ciudad”, señaló.

cipo-p03-f02-escuela-capacitacion-bomberos.jpg La convocatoria se encuentra habilitada para hombres y mujeres de 18 a 34 años. Archivo

Requisitos y cómo inscribirse

Entre los requisitos básicos para postularse se encuentra tener entre 18 y 34 años, ser argentino nativo o por opción, contar con secundario completo, residir en Cipolletti, no poseer antecedentes policiales y tener aptitud física para desempeñar tareas relacionadas con la función bomberil.

Quienes estén interesados deben retirar el cuadernillo de inscripción en la guardia del cuartel, ubicado en calle Libertad 456, de lunes a lunes, en el horario de 8 a 21. Alí recibirán toda la información necesaria para iniciar el proceso de incorporación.

Cardozo explicó que la ampliación del límite de edad responde a una realidad concreta: “Históricamente el ingreso era hasta los 25 años, pero decidimos extenderlo hasta los 34 debido a la poca convocatoria de jóvenes en cursos anteriores. Necesitamos abrir el abanico para llegar a más personas con ganas de sumarse”.

aspirantes bomberos voluntarios cipolletti El curso de formación tiene una duración de nueve meses, luego se rinde un examen final y quedan incorporados al cuartel. Archivo

Una formación exigente y nueve meses de capacitación

El curso de aspirantes tiene una duración de nueve meses y contempla una formación integral, que combina contenidos teóricos con prácticas operativas. Al finalizar, los postulantes deben rendir un examen final teórico-práctico, donde exponen los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones de manera correcta y segura.

Una vez aprobado ese examen, solo resta el alta en el sistema bomberil para quedar oficialmente operativo.

"Ser bombero voluntario implica mucho más que aprender técnicas de combate del fuego. Requiere vocación de servicio, compromiso y responsabilidad con la comunidad, solidaridad, compañerismo y predisposición para trabajar en equipo y capacitarse constantemente", remarcó Cardozo.

bomberos voluntarios cipolletti En la actualidad, el cuartel cipoleño cuenta con 38 bomberos activos y 4 en el destacamento de Balsa Las Perlas. Apuestan a incorporar 15 nuevos integrantes. Archivo

Además, el rol exige disponibilidad horaria, ya que los integrantes deben concurrir ante el llamado de la comunidad por cualquier emergencia. La dinámica diaria incluye guardias nocturnas pasivas, academias internas y externas, entrenamientos y capacitaciones permanentes.

Si bien se trata de una tarea completamente voluntaria, los bomberos cuentan con obra social provincial y un seguro de vida, como parte del respaldo institucional para quienes prestan este servicio esencial.

Desde el cuartel subrayan que la convocatoria no solo apunta a sumar manos, sino también a fortalecer el vínculo con la comunidad y asegurar la continuidad de un servicio clave para la ciudad. Incendios, rescates, accidentes viales, asistencia en fenómenos climáticos y múltiples situaciones críticas forman parte del trabajo cotidiano del cuerpo bomberil.