Un detalle en las cámaras del 911 destapó en Cipolletti un auto buscado en La Plata

El sistema de videovigilancia del 911 detectó en pleno centro un auto con pedido de secuestro. Tras un seguimiento, la Policía logró interceptarlo.

El vehículo tenía pedido de secuestro en La Plata y lo encontraron en el centro de Cipolletti.

Un simple chequeo frente a las pantallas del sistema de monitoreo terminó revelando una situación inesperada en Cipolletti . Un auto que era buscado por la Justicia de la provincia de Buenos Aires apareció circulando por el centro de la ciudad y fue detectado por operadores del 911 .

El procedimiento terminó con el secuestro del vehículo y la identificación de las dos personas que viajaban en su interior , luego de un operativo coordinado entre el sistema de videovigilancia y personal policial en la calle.

Todo comenzó el viernes cerca de las 17.25 , cuando un operador del Sistema Integral de Prevención del Delito observó en uno de los monitores un Fiat Argo blanco que circulaba por la zona céntrica, en la intersección de Lavalle y Mengelle .

Tenía pedido de secuestro por estafa en La Plata

Como parte del protocolo habitual, el personal realizó la consulta del dominio en las bases de datos nacionales de seguridad. El resultado encendió la alerta: el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde mayo de 2025, en el marco de una causa por estafa tramitada en La Plata.

Con la información confirmada, desde el Centro de Operaciones 911 iniciaron un seguimiento en tiempo real a través de distintas cámaras del circuito urbano. De esta manera pudieron reconstruir el recorrido del rodado mientras avanzaba por calle Mengelle hacia el sur, pasando por O’Higgins y luego por la zona de Lisandro de la Torre.

En paralelo, la novedad fue transmitida a personal de la Comisaría 4°, que desplegó un móvil para interceptar el vehículo. Minutos después, cuando el auto giró hacia calle Pacheco, los efectivos lograron detener su marcha sin que se registraran incidentes.

Dos personas de Neuquén Capital iban en el auto

Dentro del vehículo viajaban dos personas mayores de edad provenientes de Neuquén capital. El conductor era un hombre de 36 años, acompañado por una mujer adulta. Ambos presentaron la documentación del automóvil y fueron identificados por los uniformados.

Tras confirmar nuevamente la vigencia del pedido judicial, la fiscalía interviniente dispuso el secuestro inmediato del Fiat Argo, que quedó a disposición de la investigación que lleva adelante la Justicia bonaerense.

El caso volvió a poner en evidencia el rol del sistema de cámaras y el monitoreo del 911, que permitió detectar el vehículo buscado, seguirlo por distintas calles de la ciudad y coordinar su interceptación en cuestión de minutos.