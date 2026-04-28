Allanaron tres casas y encontraron un arsenal que encendió todas las alarmas

Secuestraron armas, municiones y droga en un operativo simultáneo. La investigación comenzó por el robo agravado de una moto.

El procedimiento se concretó en viviendas ubicadas sobre calle El Colibrí, en Barrio Nuevo. Foto: Gentileza.

Un importante despliegue policial se realizó en la zona norte de General Roca , donde tres allanamientos simultáneos terminaron con el secuestro de armas de fuego , municiones y droga.

El procedimiento se concretó en viviendas ubicadas sobre calle El Colibrí , en Barrio Nuevo, tras una investigación por el robo agravado de una motocicleta.

Uno de los elementos que más inquietó a los investigadores fue el secuestro de un arma de hombro automática , de alto poder de fuego.

Desde el ámbito de la investigación señalaron que su presencia representaba un serio riesgo para el sector y que el operativo permitió neutralizar una amenaza importante.

Otra arma casera y municiones

En otro de los domicilios, los efectivos encontraron un arma de fabricación casera junto a municiones calibre 22.

Este tipo de armas suele estar vinculado a hechos delictivos por su fácil acceso y peligrosidad, pese a su construcción rudimentaria.

También había droga

Durante los procedimientos también se incautaron más de 160 gramos de cogollos fraccionados en bolsas.

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Ante ese hallazgo intervino la Justicia Federal, lo que amplió el alcance de la causa.

Dos personas vinculadas

Un hombre de 29 años fue demorado y notificado por la causa de robo agravado. Además, una mujer de 38 años quedó vinculada a la investigación federal por tenencia de estupefacientes.

Ambos residen en el mismo sector intervenido, lo que refuerza la hipótesis de conexiones dentro del entorno.

Destacan la coordinación

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron el trabajo conjunto entre la Policía de Río Negro, la Subcomisaría 69° y el grupo especial COER para concretar el operativo con rapidez.