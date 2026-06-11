Acusaron a un motociclista por atropellar a un policía, pero el caso tuvo un giro inesperado

El incidente se produjo a fines del año pasado en la plaza de la Arroba, y un efectivo resultó lesionado en una mano. Pero la investigación no logró reunir pruebas para incriminar al acusado.

El procedimiento realizado en inmediaciones de la plaza de la Arroba, donde un motociclista en contramano embistió a un policía.

Un motociclista fue acusado de embestir a un policía en un operativo efectuado en inmediaciones de la plaza de la Arroba , ubicado en el barrio Jorge Newbery de Cipolletti, donde suelen reunirse jóvenes hasta altas horas de la madrugada, provocando desórdenes y ruidos que molestan a los vecinos .

El incidente ocurrió el 26 de diciembre de 2025, minutos después de las 6, cuando una patrulla de la Comisaría Cuarta compuesta por los policías Nicolas Pita y Pablo Carreño se encontraban realizando recorridas de prevención en un móvil de la fuerza.

Mientras cumplían esa tarea, advirtieron la circulación de una moto Honda XR tipo en duro color rojo sin chapa patente colorada que circulaba en contramano con dos ocupantes por la calle Pastor, entre Roca y San Martín.

Aceleró y quiso escapar

Ante la irregularidad los efectivos dieron la orden de detención, pero el conductor aceleró con la intención de escapar, y en la maniobra atropelló al oficial Pita, y luego impactó contra un Chevrolet Onix que se encontraba estacionado. El choque provocó que ambos hombres cayeran de la moto, mientras que el policía sufrió traumatismos en su mano derecha.

Tras el incidente, los motociclistas fueron demorados y notificados de las actuaciones por “atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”, se había informado desde la fuerza policial.

Pero pese a lo señalado respecto a los resultados de ese procedimiento, la investigación posterior no logró corroborar la responsabilidad del conductor de la moto, identificado con las siglas DRP.

En una audiencia realizada recientemente dirigida por la jueza de Garantías María Agustina Bagniole, la Fiscalía requirió el sobreseimiento del acusado, con el fundamento que “no fue posible aunar mayor evidencia que corroborara la hipótesis inicial de la Fiscalía”.

plaza arroba.jpg

El planteo puntualizó que no pudieron obtener registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona del hecho, como tampoco dar con la ubicación del dueño del vehículo Chevrolet contra el que habría impactado.

Por tal motivo consideró que “no existe información aunada o posibilidad de reunir nueva para avanzar hacia la siguiente etapa”. La defensa del acusado estuvo de acuerdo con lo requerido por el Ministerio Público Fiscal.

Al analizar lo peticionado, la jueza Bagniole lo aprobó y dictaminó el sobreseimiento del imputado. Sostuvo que la Fiscalía no solo tiene toda la información para evaluar como continuar con los casos, sino que “decide sobre la base de esas evidencias y por cuestiones de política criminal, qué casos lleva a juicio y cuáles no”.

Sin posibilidades de ir a juicio

En este proceso, precisó la jueza brindó “fundamentos suficientes de por qué con este caso no hay posibilidades de avanzar hacia el juicio”. Resaltó que de acuerdo a lo expresado por la acusadora “surge que no hay evidencias suficientes para acreditar su teoría del caso, más allá de la presentada en la audiencia de formulación de cargos para el inicio de la investigación”.

Concluyó que “habiéndose expedido ambas partes en el mismo sentido, no puedo sino resolver en esa línea ya que el sistema acusatorio que nos rige limita la actuación jurisdiccional a lo estrictamente peticionado por los y las litigantes”. En el fallo, la magistrada declaró que el trámite legal “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado”, tal como exige el Código Penal.