Frenaron a un motociclista en Cipolletti y un pequeño detalle lo dejó sin nada

Ocurrió durante un control preventivo. La Policía detectó que un pequeño detalle en su motor y secuestró la moto.

Policías de la BMA de Cipolletti secuestró el rodado. Foto: Archivo

Un control policial realizado en Cipolletti terminó con el secuestro de una motocicleta luego de que los efectivos detectaran anomalías en la numeración del motor.

El operativo se llevó a cabo el 27 de abril cerca de las 11, cuando personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) patrullaba la zona de Arturo Illia y Mosconi .

Durante la identificación del conductor y la inspección del rodado, una motocicleta marca Smash 110 cc, los agentes constataron que el número de motor presentaba signos de adulteración .

Ante esta situación, se dispuso el inmediato secuestro del vehículo.

Traslado a la comisaría y diligencias

Luego del procedimiento, tanto la motocicleta como el conductor fueron trasladados a la Unidad 79, donde continuaron las actuaciones de rigor.

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En el caso intervino la Brigada Motorizada de Apoyo de Cipolletti.

Los vieron por las cámaras y cayeron: tres detenidos por robo en banda tras llevarse una moto

Todo comenzó cerca de las 4 de la madrugada, cuando el Comando 911 alertó sobre tres hombres que trasladaban una motocicleta a pie por calle Cagliero, en dirección a Primera Junta.

A través del sistema de cámaras de seguridad, se pudo establecer rápidamente que el rodado había sido robado minutos antes en la zona.

Con la información en tiempo real, un móvil de la Comisaría 30 logró interceptarlos sobre calle Primera Junta.

En el lugar, los efectivos demoraron a los tres sospechosos y secuestraron una Honda Titan roja y gris, que ya había sido denunciada como sustraída.

La Fiscalía de turno dispuso la aprehensión de los tres sujetos por robo en poblado y en banda, una figura agravada por la participación de varias personas. El hecho de inseguridad fue registrado en Viedma.