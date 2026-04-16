Borrachísimo, cayó con su lujosa camioneta al río Negro, pero lo peor vino después

Pasó de largo en una calle céntrica y terminó dentro del cauce. Hubo un gran operativo de seguridad en el lugar, y se produjeron incidentes con el conductor.

La costosa camioneta cayó al río Negro en pleno centro de Viedma. Hubo un notable operativo de seguridad en el sector.

Pudo haber sido una tragedia , porque las circunstancias lo llevaban a ese extremo . Pero fue solo un susto y un dolor de cabeza para el protagonista , que además deberá enfrentar una multa y una causa judicial.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en Viedma , donde una camioneta cayó al río Negro . La policía fue alertada alrededor de las 2, por lo que personal de la Comisaría Primera concurrió al lugar, en la calle San Luis y Costanera , a pocas cuadras del Puente Viejo.

Allí San Luis termina en la avenida que corre paralela al cauce , por lo que se presume que el hombre y no advirtió que debía doblar y siguió de largo. Encima solo tuvo como obstáculo de freno el cordón cuneta, el que pasó por arriba. Después se supo el motivo de la desconcentración .

Al llegar, los efectivos se encontraron con una camioneta Volkswagen Amarok, semi sumergida en el agua, junto a su conductor que ya descendido, informaron fuentes de la fuerza rionegrina.

Alterado y hostil

Se destacó que el hombre se encontraba en un estado de alteración, entorpeció el accionar de los uniformados y “desoyendo reiteradas indicaciones”.

Personal de del área de Tránsito del municipio capitalino acudió al operativo y le realizaron el test de alcoholemia al irascible sujeto y el resultado fue sorprendente: registró 2,68 g/litro de sangre.

Por su estado y nivel de hostilidad, los policías lo redujeron y lo trasladaron en calidad a la Comisaría en calidad de aprehendido.

Camioneta en el río

El procedimiento fue informado a la Fiscalía de turno, desde donde se dispuso que permanezca aprehendido por el delito de Resistencia a la Autoridad, y se ordenaron las diligencias de rigor.

El hombre tiene 55 años de edad y se domicilia en la calle 22 de Abril, informó noticiasnet.com.ar. Es un sector cercano al Puente Basilio Villarino (conocido como “el nuevo”), que se caracteriza por sus viviendas amplias y confortables.

Mientras que la camioneta, fue retirada del cauce con una grúa, labor en la que participó personal del Cuartel de Bomberos con la colaboración de policías de la Comisaría 30, agregó el mismo medio. Se destacó que la tarea no tuvo mayor complejidades, dado que el costoso rodado no alcanzó a hundirse en la profundidad. Posteriormente quedó secuestrada.