Escándalo judicial por la desaparición de armas: Fiscalía de Cipolletti tomó el control del armamento

El personal de la Cuarta Circunscripción quedó a cargo de los depósitos en la investigación por el faltante de 119 armas de fuego.

La causa investiga el faltante de 119 armas, aunque en ese total hay alrededor de ocho que aún se encuentran en análisis.

El escándalo por la desaparición de armas del depósito del Poder Judicial de Roca adoptó nuevas medidas y determinó que el Poder Judicial de Cipolletti quedará a cargo del control de los depósitos y de la cadena de custodia.

En el contexto de la investigación por la desaparición de 119 armas de los depósitos del edificio judicial de General Roca , la medida alcanza a los espacios ubicados en el subsuelo y el octavo piso del edificio de calle San Luis, donde se resguardan los elementos secuestrados en distintas causas que se tramitan en ese organismo judicial.

La investigación interna determinó que la falla en la cadena de custodia solo ocurrió en General Roca , pero también reveló un nuevo faltante. A las 100 armas desaparecidas del depósito se sumaron otras, que estaban en la oficina de una Fiscalía.

Desaparecieron cinco pistolas que se encontraban en la sede de una fiscalía, dentro del mismo complejo del Poder Judicial de Río Negro, lo que representa un agravante a la desaparición original: existía una prohibición tajante a guardar elementos secuestrados en las oficinas de la Fiscalía.

Fiscalía de Cipolletti quedó a cargo del control de las armas

Según informó el medio local ANR, el control del armamento quedó temporalmente en manos de trabajadores de la Cuarta Circunscripción, en el contexto de una serie de medidas adoptadas tras detectarse el faltante de armas.

ciudad judicial roca Se trata de 119 armas faltantes del depósito judicial, contemplando las cinco pistolas descubiertas en la sede de una Fiscalía.

En ese escenario, se evalúan cambios en el sistema de custodia del armamento, entre ellos alternativas que analizan su eventual reubicación, aunque no hay definiciones oficiales. El objetivo principal es garantizar la custodia de las armas mientras avanza la investigación.

Según los datos preliminares, se investiga el faltante de 119 armas, aunque en ese total hay alrededor de ocho que aún se encuentran en análisis, lo que deja a la cifra definitiva bajo revisión. Además, en esa cifra están contempladas las 5 pistolas descubiertas en la sede de una Fiscalía.

Cómo se desató el escándalo: un arma del depósito en una casa

El escándalo del faltante de armas en el depósito judicial se desató a partir del hallazgo de un revólver en un procedimiento judicial en el barrio Tiro Federal. El descubrimiento del arma de fuego surgió al identificar su numeración, que debía estar resguardada en uno de los depósitos judiciales de Roca.

A partir de ese dato, se detectó el faltante de armamento en el edificio de Tribunales, lo que derivó en una causa penal y el inicio de una investigación administrativa paralela.

Roca Ciudad Judicial Se estima que hay entre 200 y 500 armas en el depósito judicial de Roca. Todo Roca

La última revisión del depósito judicial

Según la información recabada, la última revisión general en el depósito de Roca se ejecutó en 2023. El tiempo transcurrido desde el último arqueo abrió interrogantes sobre cuánto tiempo pudo haberse extendido el faltante sin ser detectado.

Se estima que hay entre 200 y 500 armas bajo custodia judicial en el depósito. La investigación ordenó inspecciones en los edificios judiciales de toda la provincia, pero no se detectaron faltantes, lo que determina que la irregularidad sólo tuvo lugar en Roca.

Mientras avanza la investigación, al menos tres empleados del área fueron apartados de sus funciones de manera preventiva, aunque no trascendieron sus nombres.

En paralelo, el Auditor General del Poder Judicial rionegrino, Juan Manuel Montoto Guerrero, lleva adelante el sumario administrativo para determinar responsabilidades que derivaron en la desaparición del armamento y quienes intervinieron en su custodia.