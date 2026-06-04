Río Negro fue una de las únicas provincias que logró crecer en la venta de combustibles

Mientras el consumo cayó en gran parte del país, Río Negro cerró el primer cuatrimestre con números positivos y se destacó en la Patagonia.

Río Negro se ubica entre las pocas provincias con números positivos.

Río Negro se ubica entre las pocas provincias con números positivos. Estefania Petrella

Río Negro volvió a mostrar una señal positiva en medio de un contexto económico desafiante. La provincia cerró el primer cuatrimestre de 2026 con un crecimiento interanual del 2% en la venta de combustibles al público, ubicándose entre las únicas cuatro jurisdicciones del país que lograron resultados positivos.

El dato cobra relevancia porque se produce en un escenario nacional marcado por la caída del consumo y la retracción de la demanda, lo que convierte al desempeño rionegrino en una de las excepciones del mapa argentino.

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación relevados por Politikon Chaco , las ventas de combustibles al público registraron en abril una caída interanual del 2,4% en todo el país. A su vez, el acumulado de los primeros cuatro meses del año cerró con una baja del 1,2% .

En ese contexto, solo cuatro provincias lograron escapar a los números en rojo: San Juan (+2,1%), Río Negro (+2%), Santa Fe (+1,8%) y Buenos Aires (+0,7%).

Río Negro se destacó en toda la Patagonia

El desempeño rionegrino también sobresalió dentro de la región patagónica. Mientras Río Negro mostró crecimiento, las demás provincias registraron caídas en sus ventas de combustibles.

Neuquén cerró con una baja del 0,8%, Chubut cayó 4,6%, Santa Cruz retrocedió 7,5% y Tierra del Fuego registró una disminución del 3,2%.

Los números posicionan a Río Negro como la provincia con mejor desempeño de la Patagonia en este indicador durante el primer tramo de 2026.

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Qué refleja la venta de combustibles

La comercialización de combustibles suele ser considerada un termómetro de la actividad económica cotidiana. Está vinculada al movimiento del transporte, la producción, el turismo, los servicios y la circulación de personas dentro de una provincia.

Por ese motivo, el crecimiento registrado en Río Negro es interpretado como una señal de dinamismo económico y de actividad sostenida en distintos sectores.

Una señal positiva en un escenario complejo

El resultado llega en momentos en que gran parte del país enfrenta dificultades para recuperar los niveles de consumo. En ese marco, Río Negro logró sostener una evolución favorable que la ubica entre las pocas provincias con números positivos.

El dato refuerza la percepción de una provincia con movimiento económico, impulsada por la actividad productiva, las economías regionales, el turismo, las inversiones y las obras que continúan desarrollándose en distintos puntos del territorio.