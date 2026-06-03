Río Negro lidera el crecimiento del empleo en la construcción a nivel nacional

El empleo en el sector en Río Negro aumentó un 31% respecto de 2025. "Es una señal de que vamos en el rumbo correcto”, aseguró el gobernador Alberto Weretilneck.

La construcción tuvo un notable aumento en Río Negro. El empleo en el sector subió un 31% respecto de 2025.

Río Negro encabezó el ranking nacional de crecimiento del empleo registrado en la construcción con una suba interanual del 31,8% , seguida por Neuquén con el 17% . En un contexto país complejo donde 13 provincias registraron caídas en el sector, la Norpatagonia muestra una dinámica completamente diferenciada y consolida su posición como un bloque estratégico clave.

La actividad de la construcción es ampliamente reconocida como uno de los indicadores más sensibles y precisos para medir el pulso de la economía real. Cuando el empleo registrado en el sector experimenta una suba, el impacto trasciende de manera directa la ejecución de las obras públicas y privadas : de inmediato se activa una cadena de valor que moviliza proveedores , transporte, servicios, comercio local y una creciente demanda laboral tanto directa como indirecta en toda la región.

Los datos que confirman este liderazgo regional surgieron del último informe oficial elaborado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) . Más allá de la relevancia técnica y estadística del indicador, los resultados generaron un inmediato cruce de gestos políticos en las redes sociales entre los mandatarios de ambas provincias, quienes aprovecharon la oportunidad para hacer pública una mirada compartida y coordinada sobre el futuro productivo de la Norpatagonia .

Sintonía política y mirada de bloque estratégico

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la integración regional expresando: “Celebro este dato que refleja el enorme potencial de nuestra Norpatagonia”. En esa línea, el titular del Ejecutivo rionegrino aseguró que la obtención de estos índices de empleo no es un hecho aislado, sino que constituye “el producto de un trabajo realizado de manera coordinada, planificando a largo plazo y generando las condiciones para que lleguen las inversiones”.

A pesar del notable desempeño reflejado en el informe del IERIC, Weretilneck adoptó una postura de prudencia y aclaró explícitamente que “todavía falta y muchas familias siguen esperando más oportunidades”. Lejos de un discurso conformista, el gobernador rionegrino concluyó enfatizando de forma directa que estos indicadores positivos en materia laboral “no son la meta, sino una señal de que vamos en el rumbo correcto”.

calcatreu weretilneck 1 Alberto Weretilneck destacó el incremento en el empleo ligado a la construcción en Río Negro.

Por su parte, gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, utilizó sus canales oficiales de comunicación para destacar el indicador obtenido. En su intervención, vinculó directamente este resultado positivo con “el enorme potencial de la Norpatagonia”. Asimismo, el mandatario neuquino planteó firmemente que, de manera conjunta con Río Negro, se viene consolidando “una región estratégica” que, mediante sus recursos y proyectos en desarrollo, se ha transformado definitivamente en “un polo energético exportador para la Argentina”.

Hacia una integración productiva que trasciende fronteras

El desempeño sobresaliente de Río Negro y Neuquén expresa un fenómeno mucho más profundo que una simple mejora circunstancial en los registros estadísticos. El dinamismo actual de la construcción demuestra que ambas jurisdicciones empiezan a consolidarse con firmeza como un bloque estratégico integrado, caracterizado por intereses económicos compartidos, infraestructura civil y productiva complementaria, y una agenda de desarrollo que ya trasciende las fronteras puramente provinciales.

Bajo esta perspectiva, las trayectorias de crecimiento de ambas provincias ya no pueden interpretarse de manera aislada ni separada. La masiva producción de energía que se genera en el territorio de Neuquén requiere de manera indispensable de mayor infraestructura, soporte logístico y una salida exportadora fluida. Es allí donde Río Negro, gracias a su ubicación geográfica privilegiada, su extensa costa atlántica y la proyección de sus obras de gran escala, se posiciona de forma indiscutible como una pieza central y articuladora de esta nueva etapa de desarrollo regional.

Ranking Nacional: Crecimiento del empleo registrado en la construcción

A continuación se detalla la posición de las provincias que registraron variaciones positivas en sus índices laborales dentro del sector: