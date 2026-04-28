Controles en Cipolletti: 14 alcoholemias positivas y 4 autos abandonados retirados de las calles

La secretaría de Fiscalización informó los resultados de los operativos de tránsito. Hubo 197 actas convencionales y se secuestraron 18 vehículos.

La Municipalidad de Cipolletti llevó adelante controles de tránsito y alcoholemia que tuvieron resultados positivos con la retención de vehículos con conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol y con el retiro de automóviles abandonados en la vía pública . Los operativos se llevaron adelante entre el 21 y 26 de abril con el apoyo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

Las acciones coordinadas por la Secretaría de Fiscalización tuvo un balance final de 197 actas contravencionales labradas . El operativo realizó test a alcoholemia a los conductores, de los cuales 14 dieron positivo al consumo de alcohol. El resultado motivó el secuestro de 14 rodados y la notificación de las actas convencionales labradas, consolidando el consumo de alcohol al volante como una de las principales infracciones detectadas en la localidad.

Los operativos de tránsito estuvieron acompañados con controles de rutina, en ese contexto, la Municipalidad llevó adelante el levantamiento de cinco vehículos que se encontraban abandonados en la vía pública. Las tareas de relevamiento y notificación de la ubicación de los automóviles abandonados fue a través de las denuncias radicadas por los propios vecinos mediante la Central de Atención al 147.

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Desde el gobierno local explicaron que el objetivo de estos operativos es mantener las calles limpias y seguras, ya que los vehículos en desuso representan un riesgo para la comunidad y afectan directamente al medioambiente del entorno urbano.

Es considerado un vehículo en estado de abandono si permanece en la vía pública, banquina o lugar de acceso público sin moverse por más de 48 horas, o carece de placa de identificación o presenta signos evidentes de deterioro. En estos casos, los gastos de retiro y depósito deben ser abonados por el titular registral del vehículo para poder retirarlo del depósito municipal.

La primavera llegó sin conductores borrachos al volante En Cipolletti rige el Alcohol Cero. Anahí Cárdena

Alcohol Cero y documentación

La Dirección de Tránsito recordó que en Cipolletti rige la Ley Nacional N°27.714 de “Alcohol Cero al Volante”. Bajo esta normativa se aplican multas millonarias a quienes conducen bajo los efectos del alcohol, con montos que se incrementan para reincidentes o para quienes rechazan realizar el test.

Además, se recordó a los conductores que la documentación obligatoria para circular incluye la licencia de conducir, la cédula verde y el seguro del vehículo al día.