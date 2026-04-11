El inicio del fin de semana comenzó con cuatro alcoholemias positivas en Cipolletti

Controles en puentes y rutas de Cipolletti dejaron alcoholemias positivas y múltiples infracciones. También hubo operativos en Roca y secuestro de un vehículo irregular.

El Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, identificó cuatro conductores alcoholizados en el puente carretero. (Foto: archivo)

El inicio del fin de semana estuvo marcado por un fuerte despliegue de controles policiales en Cipolletti , especialmente en los puentes carreteros que conectan con Neuquén, donde el Cuerpo de Seguridad Vial intensificó los operativos con el objetivo de prevenir siniestros y reforzar la seguridad en uno de los corredores más transitados de la región.

Según se informó oficialmente, los procedimientos incluyeron controles vehiculares , identificación de personas y verificación de documentación obligatoria como licencia de conducir, cédula del vehículo y seguro vigente. A esto se sumaron los habituales test de alcoholemia , uno de los ejes centrales de los operativos nocturnos.

Durante los controles realizados en las primeras horas del fin de semana, se detectaron cuatro conductores con resultado positivo en alcoholemia . El registro más alto alcanzó los 1,43 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido, mientras que el más bajo fue de 0,42 g/l. Ambos casos implican infracciones y sanciones conforme a la normativa vigente.

controles rutas Las tareas se llevan adelante durante todo el fin de semana. En Río Negro, rige alcohol cero al conducir.

Además, se labraron al menos diez actas de infracción por distintas faltas, entre ellas la no utilización del cinturón de seguridad, irregularidades en el sistema de luces y otras condiciones que comprometen la seguridad vial. Desde la fuerza destacaron que estos controles continuarán durante todo el fin de semana en distintos puntos estratégicos, incluyendo las rutas nacionales 22 y 151, así como la ruta provincial 65.

Puentes carreteros, un punto clave de control

Los puentes que unen Cipolletti con Neuquén representan uno de los sectores más sensibles en materia de tránsito, debido al alto flujo diario de vehículos por motivos laborales, educativos y comerciales. En ese contexto, los operativos buscan no solo detectar infracciones, sino también generar un efecto disuasivo para evitar conductas de riesgo.

El trabajo en estos accesos incluye controles dinámicos y estáticos, con presencia policial visible, lo que permite intervenir rápidamente ante situaciones irregulares. La alcoholemia, en particular, continúa siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades, especialmente durante los fines de semana.

controles policia general roca En General Roca, la policía implementó esta semana intensos controles de identificación.

Operativos simultáneos en el Alto Valle

En paralelo se desarrollaron procedimientos similares en otras ciudades del Alto Valle. En General Roca, la Jefatura de Zona I de la Unidad Regional II llevó adelante un amplio operativo de prevención que abarcó distintos sectores de la ciudad.

El despliegue incluyó controles en accesos, arterias principales, zona comercial y espacios públicos, así como puntos considerados estratégicos ante eventuales hechos delictivos. Efectivos policiales realizaron inspecciones de vehículos y motocicletas, además de la identificación de personas.

El operativo contó con la participación de múltiples dependencias, entre ellas las comisarías 3°, 21°, 31° y 48°, junto con la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), lo que permitió una cobertura amplia y coordinada. También se llevaron adelante controles específicos en Ruta Chica, con intervención del Cuerpo de Seguridad Vial.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia sostenida para reforzar la prevención del delito y mejorar la seguridad en espacios urbanos y rutas. El operativo se desarrolló sin incidentes de gravedad.

secuestro auto general roca Un auto secuestrado en un corralón municipal, fue inspeccionado a pedido de la Fiscalía N° 5.

Secuestro de un vehículo con irregularidades

En otro procedimiento realizado en General Roca, personal del Departamento Sustracción de Automotores secuestró un vehículo que presentaba irregularidades en su identificación. El rodado se encontraba en el corralón municipal y fue inspeccionado por orden de la Fiscalía N° 5.

Durante la revisión, los efectivos constataron que el motor tenía la numeración suprimida y un grabado que no correspondería al original de fábrica. Además, se detectaron inconsistencias en la cédula de identificación del vehículo.

A raíz de estas anomalías, la Justicia dispuso iniciar actuaciones por el delito de encubrimiento contra un hombre de 59 años, quien quedó vinculado a la causa.