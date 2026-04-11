Noche a los tiros: dos heridos de bala y máxima tensión en el barrio

Una balacera terminó con dos heridos con arma de fuego, uno con disparos en el abdomen y el otro en la zona baja del cuerpo. Fueron asistidos en el Hospital local.

Un violento enfrentamiento armado se desató la noche de viernes en el barrio Fiske Menuco , General Roca . La balacera comenzó en la zona norte de la localidad, cuando dos hombres iniciaron una pelea que rápidamente escaló con disparos , sembrando terror entre los vecinos.

La agresión se registró en la esquina de Suiza y Resistencia , cuando los dos hombres comenzaron una discusión que derivó en un ataque a los tiros y terminó con dos personas con heridas de bala que fueron trasladadas al hospital .

La balacera generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades mientras se escuchaban las detonaciones . Además, los disparos sembraron el terror en el barrio debido a la posibilidad de balas perdidas que podían ingresar a los hogares cercanos a la esquina del ataque.

A partir de esos avisos, acudieron al lugar patrulleros de las Unidades 31 y 104, quienes intervinieron y coordinaron la asistencia a los heridos.

foto Gentileza: ANR.

Dos heridos de bala trasladados al hospital local

En ese contexto, ambos fueron trasladados al hospital Francisco López Lima, donde el equipo médico constató que uno de los hombres presentaba impactos de bala en la zona baja del cuerpo y el otro tenía un disparo en el abdomen. Sin embargo, las heridas no revestían gravedad ni peligro de vida.

En paralelo, comenzaron a surgir nombres de los posibles involucrados en desatar el tiroteo. Sospechan que los protagonistas del ataque armado pertenecen al ambiente delictivo, según indicaron los testigos del enfrentamiento.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg Uno de los heridos presentaba impactos de bala en la zona baja del cuerpo y el otro en el abdomen. Archivo

Los vecinos del sector también señalaron que los disparos no habrían comenzado en ese punto, ya que se habrían escuchado tiros en una plaza cercana, dentro del mismo barrio. Lo que sugiere que el ataque no comenzó en la esquina de Suiza y Resistencia, sino minutos antes.

El despliegue policial se extendió durante varias horas en la zona, con patrullajes y presencia reforzada de efectivos, con el objetivo de llevar tranquilidad en el medio de la preocupación de los vecinos que viven en inmediaciones del ataque armado.