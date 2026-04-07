Intentó escapar en moto, se escondió en una casa y cayó armado: así fue el tenso operativo policial

Un hombre fue detenido tras intentar huir y ocultarse en una vivienda. Tenía una pistola 9 mm con municiones.

El sospechoso fue detenido y continúa la investigación para encontrar a su cómplice. Foto: Archivo.

Un operativo policial derivó en una escena de tensión durante la madrugada: un hombre fue detenido tras intentar escapar y esconderse en una vivienda del barrio Tiro de General Roca .

Todo comenzó pasada la medianoche , cuando efectivos de la Comisaría 21° realizaban tareas de prevención y detectaron una motocicleta con dos ocupantes en actitud sospechosa.

Al intentar identificarlos, la situación se descontroló . Los ocupantes de la moto se separaron en plena huida: el conductor logró escapar , mientras que el acompañante corrió y se refugió en una casa del sector.

Sin embargo, el intento de ocultarse no fue suficiente. Los policías lograron ubicarlo y detenerlo dentro del domicilio.

Estaba armado con una pistola 9 mm

Durante la requisa, los efectivos confirmaron el dato más preocupante: el hombre llevaba un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, con cargador y municiones.

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El arma fue secuestrada de inmediato, siguiendo los protocolos vigentes.

Pericias y causa judicial

Tras la detención, intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para resguardar las pruebas y documentar el procedimiento.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, acusado por portación ilegal de arma de fuego, mientras que la Fiscalía solicitó sus antecedentes penales y el avance de la causa.

Buscan al otro sospechoso

En paralelo, se mantiene la búsqueda del conductor de la motocicleta, que logró darse a la fuga en medio del operativo.

Se atrincheró tras una pelea, atacó a policías y terminó detenido

Lo que comenzó como una pelea entre varias personas terminó en un violento episodio que obligó a una rápida intervención policial en la zona céntrica de General Roca.

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes, cuando efectivos de la Comisaría 3° acudieron ante un llamado por disturbios.

Al advertir la llegada de los uniformados, parte del grupo involucrado intentó escapar y se refugió en un complejo de departamentos cercano.

En ese contexto, uno de los protagonistas tomó una decisión que agravó la situación: se atrincheró en una de las viviendas. Lejos de deponer su actitud, el joven de 23 años reaccionó de manera agresiva frente al accionar policial.

Durante el procedimiento, atacó a dos empleadas policiales, quienes resultaron lesionadas y debieron recibir asistencia médica. Además, provocó daños dentro del inmueble.

Tras momentos de alta tensión, el hombre fue finalmente reducido por el personal interviniente y quedó detenido por disposición de la Fiscalía de turno.