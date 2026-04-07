Intentó escapar en moto, se escondió en una casa y cayó armado: así fue el tenso operativo policial
Un hombre fue detenido tras intentar huir y ocultarse en una vivienda. Tenía una pistola 9 mm con municiones.
Un operativo policial derivó en una escena de tensión durante la madrugada: un hombre fue detenido tras intentar escapar y esconderse en una vivienda del barrio Tiro de General Roca.
Todo comenzó pasada la medianoche, cuando efectivos de la Comisaría 21° realizaban tareas de prevención y detectaron una motocicleta con dos ocupantes en actitud sospechosa.
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Intentaron huir y se separaron
Al intentar identificarlos, la situación se descontroló. Los ocupantes de la moto se separaron en plena huida: el conductor logró escapar, mientras que el acompañante corrió y se refugió en una casa del sector.
Sin embargo, el intento de ocultarse no fue suficiente. Los policías lograron ubicarlo y detenerlo dentro del domicilio.
Estaba armado con una pistola 9 mm
Durante la requisa, los efectivos confirmaron el dato más preocupante: el hombre llevaba un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, con cargador y municiones.
El arma fue secuestrada de inmediato, siguiendo los protocolos vigentes.
Pericias y causa judicial
Tras la detención, intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para resguardar las pruebas y documentar el procedimiento.
El hombre quedó a disposición de la Justicia, acusado por portación ilegal de arma de fuego, mientras que la Fiscalía solicitó sus antecedentes penales y el avance de la causa.
Buscan al otro sospechoso
En paralelo, se mantiene la búsqueda del conductor de la motocicleta, que logró darse a la fuga en medio del operativo.
Se atrincheró tras una pelea, atacó a policías y terminó detenido
Lo que comenzó como una pelea entre varias personas terminó en un violento episodio que obligó a una rápida intervención policial en la zona céntrica de General Roca.
El hecho ocurrió durante la mañana del viernes, cuando efectivos de la Comisaría 3° acudieron ante un llamado por disturbios.
Al advertir la llegada de los uniformados, parte del grupo involucrado intentó escapar y se refugió en un complejo de departamentos cercano.
En ese contexto, uno de los protagonistas tomó una decisión que agravó la situación: se atrincheró en una de las viviendas. Lejos de deponer su actitud, el joven de 23 años reaccionó de manera agresiva frente al accionar policial.
Durante el procedimiento, atacó a dos empleadas policiales, quienes resultaron lesionadas y debieron recibir asistencia médica. Además, provocó daños dentro del inmueble.
Tras momentos de alta tensión, el hombre fue finalmente reducido por el personal interviniente y quedó detenido por disposición de la Fiscalía de turno.
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