Se atrincheró tras una pelea, atacó a policías y terminó detenido

Un joven se refugió en un departamento tras un disturbio, agredió a dos policías y fue reducido en un operativo tenso en pleno centro.

El operativo fue realizado por personal policial de la Comisaría 3°. Foto: Gentileza.

Lo que comenzó como una pelea entre varias personas terminó en un violento episodio que obligó a una rápida intervención policial en la zona céntrica de General Roca .

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes , cuando efectivos de la Comisaría 3° acudieron ante un llamado por disturbios.

Al advertir la llegada de los uniformados, parte del grupo involucrado intentó escapar y se refugió en un complejo de departamentos cercano .

En ese contexto, uno de los protagonistas tomó una decisión que agravó la situación: se atrincheró en una de las viviendas.

Violencia contra las policías

Lejos de deponer su actitud, el joven de 23 años reaccionó de manera agresiva frente al accionar policial.

Durante el procedimiento, atacó a dos empleadas policiales, quienes resultaron lesionadas y debieron recibir asistencia médica. Además, provocó daños dentro del inmueble.

Reducción y detención

Tras momentos de alta tensión, el hombre fue finalmente reducido por el personal interviniente y quedó detenido por disposición de la Fiscalía de turno.

En el lugar también trabajó Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.

Entraron por un auto robado y descubrieron mucho más

Otro caso llamativo se registró este fin de semana en Río Negro. Todo comenzó en la madrugada del domingo, cuando efectivos de la Comisaría 42 lograron ubicar un Chevrolet Prisma que había sido robado horas antes en la zona de Cacique Prafil al 4800.

El vehículo fue encontrado en calle Los Notros al 800, en el barrio Arrayanes, en Bariloche. Tras las pericias de la Policía Científica, el auto fue secuestrado y posteriormente restituido a su propietaria.

Mientras trabajaban en el lugar, los uniformados recibieron información clave: en el domicilio donde estaba el vehículo habría un arma de fuego.

Con ese dato, solicitaron una orden de allanamiento que fue autorizada por la Justicia. Horas más tarde, ingresaron a la vivienda y confirmaron la sospecha: el arma estaba allí.

Pero el procedimiento no terminó ahí. En el mismo domicilio, los efectivos detectaron tres motocicletas. Una de ellas, una Zanella 150 cc, tenía pedido de secuestro vigente desde semanas atrás, emitido por la Comisaría Segunda.

Las otras dos presentaban irregularidades: tenían la numeración de motor y chasis adulteradas, por lo que se presume que también serían robadas.

En el marco del operativo, tres personas fueron detenidas. Quedaron involucradas en una causa por presunto encubrimiento, mientras avanza la investigación para determinar el origen de los rodados y el arma secuestrada.