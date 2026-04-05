Cipolletti: demoraron a un joven que circulaba en una moto robada el año pasado

Un joven de 19 años fue interceptado mientras circulaba en una moto robada desde octubre de 2025. El vehículo tenía pedido de secuestro vigente.

La BMA interceptó al joven de 19 años que circulaba con una moto robada. (Foto ilustrativa)

Un joven de 19 años fue interceptado por personal policial cuando circulaba a bordo de una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente desde octubre de 2025. El procedimiento se realizó durante la noche del viernes santo en un barrio de Cipolletti .

El operativo tuvo lugar alrededor de las 20 horas, cuando efectivos de la Brigada Motorizada realizaban tareas de prevención en la zona del puente del barrio Las Cabañitas , en la intersección de las calles Juan Domingo Perón y Chimpay. Allí detectaron una motocicleta en condiciones irregulares, lo que motivó la identificación inmediata del conductor y del vehículo.

Según informaron fuentes policiales, se trataba de una moto marca Mondial 110, modelo MAX, de color rojo, que circulaba sin dominio colocado y sin llave de ignición, dos elementos que encendieron las alertas de los uniformados. Ante esta situación, se procedió a verificar los datos del rodado a través del sistema del Comando Radioeléctrico.

moto secuestrada cipo La motocicleta tenía pedido de secuestro activo desde octubre de 2025 por la comisaría 26 de Fernández Oro.

El resultado de la consulta confirmó las sospechas: la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo desde el 5 de octubre de 2025, solicitado por la Unidad 26 de Fernández Oro, en el marco de una causa por robo. La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de turno, que intervino tras el hallazgo.

En paralelo, los efectivos también verificaron la situación del conductor, un joven de 19 años, quien no registraba antecedentes ni pedidos judiciales al momento del procedimiento. Sin embargo, pese a no contar con impedimentos legales, quedó vinculado a las actuaciones por la tenencia del vehículo con pedido de secuestro.

Tras la confirmación de los datos, la Policía procedió al secuestro inmediato de la motocicleta y al traslado tanto del rodado como del joven hacia la Unidad 45 de Cipolletti, donde se continuaron las diligencias de rigor. Allí se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Fiscalía, que definirá los pasos a seguir en la causa.

comisaría 45 cipo El joven y el rodado, fueron trasladados a la Comisaría 45, quienes llevaron adelante las intervenciones correspondientes ante la Fiscalía de turno.

Capacitación de la Policía para detectar vehículos robados

La Policía de Río Negro viene reforzando la formación de sus agentes en materia de verificación vehicular. Recientemente, 13 efectivos de Villa Regina participaron de dos jornadas intensivas de capacitación orientadas a mejorar la detección de autos y motos con irregularidades.

La primera instancia se desarrolló en la sede de la Jefatura de Zona, con un enfoque teórico a cargo del suboficial principal Jorge Mansilla. Durante ese encuentro, los agentes repasaron normativas vigentes, tipos de documentación y procedimientos clave para identificar vehículos adulterados o con pedido de secuestro.

verificacion policia Personal policial se capacitó esta semana en técnicas de verificación para detectar vehículos robados o adulterados.

La segunda jornada, en tanto, tuvo un carácter práctico y se realizó en la Planta de Verificación de Automotores. Allí, los participantes aplicaron los conocimientos en situaciones reales de inspección técnica, fortaleciendo habilidades como la detección de numeraciones alteradas, inconsistencias en papeles y otros indicios de ilegalidad.

Desde la fuerza remarcaron que este tipo de capacitaciones resulta fundamental para optimizar los controles en la vía pública y brindar mayor seguridad a la comunidad. La articulación entre formación y operativos, como el realizado en Cipolletti, permite mejorar la eficacia en la recuperación de vehículos robados y avanzar en las investigaciones judiciales en curso.