Lanzan una capacitación clave en Cipolletti y ponen el foco en las faenas clandestinas: de qué se trata

La jornada “Carnicerías Saludables” abordará higiene, sanidad y riesgos alimentarios en comercios de Cipolletti.

La actividad se desarrollará el próximo 8 de junio en el Complejo Cultural Cipolletti. Foto: Archivo.

El Municipio de Cipolletti , a través del Departamento de Calidad Alimentaria , realizará una nueva jornada de capacitación denominada “ Carnicerías Saludables ”, orientada a carnicerías , pollerías y establecimientos que elaboran milanesas y chacinados frescos.

La actividad se desarrollará el próximo 8 de junio , de 14 a 17, en el Complejo Cultural Cipolletti , ubicado sobre Fernández Oro 57.

La capacitación estará a cargo del área de Bromatología de la Secretaría de Ganadería de Río Negro y pondrá el foco en distintas problemáticas vinculadas a la seguridad alimentaria .

Entre los temas previstos se encuentran las normativas vigentes, higiene y sanidad en los locales, control de temperatura, manejo integral de plagas e inocuidad alimentaria.

Además, uno de los ejes centrales será el análisis de las consecuencias y riesgos de las faenas clandestinas, junto con las enfermedades transmitidas por alimentos.

Buscan mejorar la seguridad alimentaria

Desde el Municipio explicaron que el objetivo es fortalecer las prácticas de seguridad alimentaria y promover mejoras continuas en los establecimientos de la ciudad.

La intención es garantizar productos seguros y de calidad para los vecinos, además de reforzar controles y buenas prácticas en la manipulación de alimentos.

Cómo participar de la capacitación

El Departamento de Calidad Alimentaria ya envió invitaciones a los comercios registrados de Cipolletti. Sin embargo, quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al 299-5470096, de 8 a 13:30, o escribir al correo [email protected].