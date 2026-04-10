Terror en otro secundario rionegrino: un alumno amenazó con "barrerlos a todos"

Otro estudiante víctima de bullying sembró el miedo al intimidar a sus compañeros. Las autoridades activaron el protocolo y citaron a los padres del chico.

El joven se cansó de las burlas se sus compañeros y amenazó con "barrerlos a todos" junto a una fotografía de un arma.

Un colegio secundario vivió momentos de terror ante las advertencias de un estudiante víctima de bullying que amenazó a sus compañeros con “barrerlos a todos” . El equipo directivo del establecimiento activó el protocolo , convocó a los padres del alumno y al acusado a una reunión urgente para resolver el conflicto.

La problemática surgió en un colegio de Catriel , cuando los compañeros emitieron bromas pesadas sobre el alumno y se reían constantemente de él. La situación tuvo lugar en un grupo extraescolar , pero las burlas se trasladaron al ámbito escolar.

En ese contexto de dichos ofensivos en el grupo de WhatsApp , el estudiante se cansó de las bromas y emitió amenazas para que dejen de molestarlo. El adolescente escribió: “Sigan jodiendo y los voy a barrer a todos” decía el mensaje acompañado con fotos de un arma.

Ante la amenaza explícita dirigida a los compañeros, el tema fue llevado al ámbito escolar y se puso en conocimiento al equipo directivo de la institución. La directora decidió activar el protocolo de violencia escolar, para garantizar la seguridad de todo el alumnado.

colegio secundario libre El bullying es una problemática latente en las escuelas secundarias de Río Negro.

La dirección convocó a una reunión urgente

Además, el cuerpo directivo tomó la decisión de convocar a todo el curso y a sus padres a una reunión urgente para abordar la problemática y resolver pacíficamente el conflicto.

Se desconoce si es real la imagen del arma que compartió el estudiante, sin embargo la situación de bullying es una problemática latente en las escuelas secundarias y su rápida intervención es crucial para evitar riesgos mayores o situaciones de violencia extrema.

Al parecer, la decisión momentánea sería cambiar de curso al alumno víctima de bullying y dar intervención al Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico (ETAP) para buscar alternativas que ofrezcan contención tanto al estudiante que emitió la amenaza como para los alumnos que hostigan al compañero.