Pánico por amenazas en el aula: Qué resolvió el colegio Estación Limay

El colegio Estación Limay atraviesa un complejo escenario luego de la denuncia a un alumno por amenazar de muerte a sus compañeros. Las primeras medidas.

Tras la jornada de extrema tensión vivida el jueves en el colegio Estación Limay de Cipolletti , el foco de la comunidad educativa se ha puesto sobre la capacidad de respuesta de la institución . Ante la amenaza de un alumno de "llevar un arma y matar a sus compañeros", la escuela debió activar mecanismos de emergencia para garantizar la seguridad física de sus alumnos.

En escuela de Cipolletti , la gestión de la crisis se estructuró a través de una comunicación directa y la activación de los protocolos que rigen en la provincia de Río Negro, buscando contener el pánico social que se desató tras la advertencia de un alumno de segundo año.

La conducción del establecimiento optó por la transparencia institucional temprana para evitar que la desinformación alimentara el caos . A través de una notificación oficial dirigida a toda la comunidad educativa, la dirección confirmó la activación del protocolo de cuidado y resguardo, aclarando que la situación ya estaba bajo la órbita de las autoridades competentes.

El comunicado, sin embargo, no tenía detalles concretos de lo ocurrido en uno de los cursos de segundo año durante una clase, por lo que algunas familias no tomaron dimensión del hecho hasta que no concurrieron al colegio o hablaron con otros padres.

Amenaza de bomba Estación Limay WEB03.jpg El colegio Estación Limay pidió custodia policial y comprometió abordar las amenazas y el bullying. Foto: archivo. Anahí Cárdena

En términos operativos, el colegio coordinó presencia policial permanente durante el resto de la jornada garantizar el dictado de clases. Esta medida fue acompañada por la determinación de que el estudiante que emitió la amenaza no asistiera al aula de forma presencial, permitiendo así un espacio de distensión para sus compañeros.

La inasistencia del adolescente que amenazó a sus compañeros habría sido consensuada con su familia, según trascendió. En las horas posteriores a la amenaza, hubo padres que anticiparon que no enviarían a sus hijos a clases por temor a que se concretase la amenaza.

Las acciones que tomó el colegio se enmarcan en la Guía de Intervención ante Situaciones Complejas establecida por el Consejo Provincial de Educación de Río Negro. Este marco normativo obliga a las instituciones a priorizar el interés superior del niño y a evitar medidas meramente sancionatorias, buscando en su lugar un abordaje interdisciplinario.

Qué dice la ley sobre las amenazas del adolescente

Al tratarse de un menor de edad, la amenaza a sus compañeros queda alcanzada por la ley provincial 4109 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bajo esta legislación, la Justicia ordinaria cede la intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

El organismo provincial deberá ahora trabajar en conjunto con el equipo técnico de la escuela para evaluar el entorno familiar y social del joven. A esto se suma la Ley Nacional 26.892 de convivencia escolar, que exige que las instituciones traten el acoso y la violencia como emergentes de conflictos vinculares que deben ser reparados.

El colegio Estación Limay manifestó que su estrategia de cara al futuro inmediato se centra en el bienestar estudiantil y la articulación con estos organismos provinciales. En ese contexto, se contemplarían las denuncias previas sobre situaciones de bullying mediante discriminación y maltrato verbal que la familia del adolescente habría planteado antes de la amenaza.