Más de 900 trámites en un día: el programa Cerca volvió a desbordar de vecinos una escuela del Alto Valle
La jornada reunió a más de una decena de organismos provinciales y ofreció trámites, salud, asesoramiento y actividades gratuitas.
La segunda edición anual del programa Cerca cerró este viernes en General Roca con una convocatoria masiva y un dato que sorprendió: se realizaron más de 900 trámites en una sola jornada.
La actividad se desarrolló en la Escuela 116 del Barrio Nuevo, donde cientos de vecinos se acercaron para resolver gestiones de manera gratuita, rápida y cerca de sus hogares.
Te puede interesar...
Qué trámites pudieron realizarse
Durante la jornada participaron más de una decena de organismos provinciales que brindaron atención directa y asesoramiento en distintos temas.
Entre los servicios más demandados estuvieron los vinculados al Registro Civil, IPPV, Ley Pierri y programas para adultos mayores.
También hubo asesoramiento sobre discapacidad, violencia de género y diversidad, además de consultas vinculadas a empleo, desarrollo económico y servicios públicos.
Salud, vacunación y cursos gratuitos
Uno de los sectores con mayor movimiento fue el destinado a salud y prevención. Allí se realizaron controles médicos, vacunación, testeos y actividades de concientización.
Además, personal del SIARME dictó cursos de RCP y primeros auxilios con certificación oficial del IPAP, una de las propuestas que despertó mayor interés entre los asistentes.
Fútbol barrial y actividades culturales
La jornada también incluyó capacitaciones para técnicos de fútbol barrial y un encuentro deportivo con escuelitas de distintos barrios de General Roca.
Los chicos participaron de actividades recreativas y recibieron presentes por parte de la organización.
En paralelo, hubo propuestas culturales y espacios de encuentro para las familias que se acercaron durante todo el día.
El objetivo: acercar el Estado a los barrios
Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa Cerca busca simplificar trámites y acercar organismos públicos a distintos puntos del territorio.
La iniciativa apunta a evitar traslados innecesarios y facilitar el acceso de los vecinos a servicios esenciales en sus propios barrios.
Leé más
Con fondos petroleros, una localidad del Alto Valle comenzó a construir un nuevo hospital desde cero
Conmoción en el Alto Valle: se descompensó mientras viajaba en auto hacia Allen y murió
Tragedia en una carrera de las bardas de General Roca: murió un fotógrafo de Allen durante el evento
Noticias relacionadas
Lo más leído