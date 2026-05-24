Más de 900 trámites en un día: el programa Cerca volvió a desbordar de vecinos una escuela del Alto Valle

La jornada reunió a más de una decena de organismos provinciales y ofreció trámites, salud, asesoramiento y actividades gratuitas.

Una decena de organismos provinciales que brindaron atención directa y asesoramiento. Foto: Gentileza.

La segunda edición anual del programa Cerca cerró este viernes en General Roca con una convocatoria masiva y un dato que sorprendió: se realizaron más de 900 trámites en una sola jornada.

La actividad se desarrolló en la Escuela 116 del Barrio Nuevo , donde cientos de vecinos se acercaron para resolver gestiones de manera gratuita, rápida y cerca de sus hogares.

Durante la jornada participaron más de una decena de organismos provinciales que brindaron atención directa y asesoramiento en distintos temas.

Entre los servicios más demandados estuvieron los vinculados al Registro Civil, IPPV, Ley Pierri y programas para adultos mayores.

También hubo asesoramiento sobre discapacidad, violencia de género y diversidad, además de consultas vinculadas a empleo, desarrollo económico y servicios públicos.

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Salud, vacunación y cursos gratuitos

Uno de los sectores con mayor movimiento fue el destinado a salud y prevención. Allí se realizaron controles médicos, vacunación, testeos y actividades de concientización.

Además, personal del SIARME dictó cursos de RCP y primeros auxilios con certificación oficial del IPAP, una de las propuestas que despertó mayor interés entre los asistentes.

Fútbol barrial y actividades culturales

La jornada también incluyó capacitaciones para técnicos de fútbol barrial y un encuentro deportivo con escuelitas de distintos barrios de General Roca.

Los chicos participaron de actividades recreativas y recibieron presentes por parte de la organización.

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En paralelo, hubo propuestas culturales y espacios de encuentro para las familias que se acercaron durante todo el día.

El objetivo: acercar el Estado a los barrios

Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa Cerca busca simplificar trámites y acercar organismos públicos a distintos puntos del territorio.

La iniciativa apunta a evitar traslados innecesarios y facilitar el acceso de los vecinos a servicios esenciales en sus propios barrios.