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Más de 900 trámites en un día: el programa Cerca volvió a desbordar de vecinos una escuela del Alto Valle

La jornada reunió a más de una decena de organismos provinciales y ofreció trámites, salud, asesoramiento y actividades gratuitas.

Una decena de organismos provinciales que brindaron atención directa y asesoramiento. Foto: Gentileza.

Una decena de organismos provinciales que brindaron atención directa y asesoramiento. Foto: Gentileza.

La segunda edición anual del programa Cerca cerró este viernes en General Roca con una convocatoria masiva y un dato que sorprendió: se realizaron más de 900 trámites en una sola jornada.

La actividad se desarrolló en la Escuela 116 del Barrio Nuevo, donde cientos de vecinos se acercaron para resolver gestiones de manera gratuita, rápida y cerca de sus hogares.

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Qué trámites pudieron realizarse

Durante la jornada participaron más de una decena de organismos provinciales que brindaron atención directa y asesoramiento en distintos temas.

Entre los servicios más demandados estuvieron los vinculados al Registro Civil, IPPV, Ley Pierri y programas para adultos mayores.

También hubo asesoramiento sobre discapacidad, violencia de género y diversidad, además de consultas vinculadas a empleo, desarrollo económico y servicios públicos.

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Salud, vacunación y cursos gratuitos

Uno de los sectores con mayor movimiento fue el destinado a salud y prevención. Allí se realizaron controles médicos, vacunación, testeos y actividades de concientización.

Además, personal del SIARME dictó cursos de RCP y primeros auxilios con certificación oficial del IPAP, una de las propuestas que despertó mayor interés entre los asistentes.

Fútbol barrial y actividades culturales

La jornada también incluyó capacitaciones para técnicos de fútbol barrial y un encuentro deportivo con escuelitas de distintos barrios de General Roca.

Los chicos participaron de actividades recreativas y recibieron presentes por parte de la organización.

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En paralelo, hubo propuestas culturales y espacios de encuentro para las familias que se acercaron durante todo el día.

El objetivo: acercar el Estado a los barrios

Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa Cerca busca simplificar trámites y acercar organismos públicos a distintos puntos del territorio.

La iniciativa apunta a evitar traslados innecesarios y facilitar el acceso de los vecinos a servicios esenciales en sus propios barrios.

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