Filas desde la madrugada y más de 600 trámites en un día: el programa Cerca arrasó en una ciudad de Río Negro

Con alta participación, vecinos resolvieron DNI, salud, vivienda y empleo en una sola jornada. El programa sigue creciendo en Río Negro.

El programa reunió más de 600 trámites y gestiones. Foto: Gentileza.

El programa Cerca desembarcó en Catriel y generó un fuerte movimiento desde las primeras horas del día. Cientos de familias se acercaron al CET 21 para aprovechar una amplia oferta de servicios gratuitos .

En total, se realizaron más de 600 trámites y gestiones , consolidando la iniciativa como una herramienta clave para acercar el Estado a la comunidad.

Documentación y DNI

Salud y vacunación

Vivienda y regularización dominial

Empleo y programas laborales

Discapacidad y certificaciones

Entre los trámites más solicitados se destacaron cambios de domicilio, renovación de DNI y consultas sobre escrituración.

Respuesta inmediata y alta demanda

El secretario general Nelson Cides destacó la participación y remarcó el impacto del programa. Además, destacó que el objetivo del programa es “estar cerca de la gente, escuchando, asesorando y resolviendo las inquietudes y los problemas”.

“En los primeros 40 minutos ya teníamos 126 turnos de DNI entregados y más de un centenar de vecinos participando. Eso habla de la necesidad de este programa en Catriel”, señaló, evidenciando la necesidad de este tipo de propuestas en la localidad.

Más que trámites: servicios y actividades

Además, destacó la presencia de distintas áreas provinciales: “Está Salud Pública con vacunación, controles y testeos; el IPPV con trámites de viviendas; Trabajo con programas de empleo; el IUPA mostrando sus carreras y, por primera vez, la Junta Médica para gestionar certificados de discapacidad. El objetivo es solucionar problemas y se está cumpliendo”.

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También hubo actividades culturales, música en vivo, espacios recreativos para niños y capacitaciones en RCP y primeros auxilios con certificación.

Una política que busca cercanía

El programa es impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck y apunta a fortalecer la presencia del Estado en toda la provincia.

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La propuesta permite que vecinos y vecinas resuelvan múltiples gestiones en un solo lugar, sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Lo que viene

Tras el éxito en Catriel y una experiencia similar en General Roca, donde también se alcanzaron cifras cercanas a los 600 trámites, el programa continuará recorriendo otras localidades.

En los próximos días se anunciarán nuevas fechas para seguir acercando soluciones concretas a más comunidades de Río Negro.