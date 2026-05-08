Trámites cerca de casa: el Registro Civil de Chile llega al Alto Valle

Se podrán gestionar documentos, jubilaciones y la doble nacionalidad sin viajar a Neuquén. La actividad será en el histórico Centro Violeta Parra.

El Consulado de Chile en Neuquén hará jornadas de atención para trámites en Río Negro.

Los ciudadanos chilenos residentes en el Alto Valle Este contarán con una oportunidad clave para regularizar documentos y hacer trámites de beneficios previsionales sin tener que realizar grandes desplazamientos. La Asociación de Residentes Chilenos , con sede en General Roca , anunció que el Registro Civil de Chile realizará una jornada intensiva de atención al público.

El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 11 de mayo en las instalaciones del Centro de Residentes Chilenos "Violeta Parra" , ubicado en la intersección de calle Gelonch e Islas Orcadas . Las actividades comenzarán a las 9:00 y se extenderán hasta las 16:00 horas.

La llegada del organismo del país vecino busca facilitar gestiones que habitualmente requieren el traslado hacia el consulado de cabecera. Pedro Barría , secretario de la asociación y representante del Consulado Chileno de Neuquén , detalló que se podrán realizar trámites de documentación , acceso a cuentas bancarias , gestiones de jubilaciones y pensiones , y trámites ante el Instituto de Previsión Social (IPS) .

Uno de los puntos destacados de la jornada será la presencia del Banco Estado de Chile. A través de esta entidad, los beneficiarios podrán gestionar la tarjeta CuentaRUT, herramienta fundamental para que los jubilados y pensionados puedan percibir sus haberes directamente en Argentina a través de una aplicación móvil.

Quienes no tienen hecho el trámite solo pueden cobrar jubilaciones o pensiones de manera presencial en alguna sucursal bancaria del país vecino.

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Durante el operativo, se brindará asesoramiento integral para la obtención de la doble nacionalidad, un trámite destinado especialmente a los hijos y nietos argentinos de residentes chilenos. Esta labor se realiza en conjunto con la Embajada Chilena y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Asimismo, los asistentes podrán informarse sobre los programas de apoyo gubernamental destinados a proyectos culturales o sociales que busquen difundir las tradiciones chilenas en la región.

"Le decimos a la gente que vaya, es una oportunidad buenísima que se pudo realizar gracias a la buena gestión de consolidación de Residentes Chilenos desde hace dos años", expresó Barría.

Reapertura del Centro "Violeta Parra" y alcance regional

Este operativo marca un hito institucional, ya que después de 16 años el Consulado volverá a atender en el Centro Cultural Violeta Parra de Roca. El edificio, que estuvo cerrado y en estado de abandono durante varios años, fue recuperado y puesto en valor por una nueva comisión directiva con el fin de devolverle su rol social y cultural en la comunidad.

Si bien la sede central será Roca, la convocatoria es extensiva a todos los residentes chilenos que vivan en localidades aledañas como Allen o Cervantes, garantizando que el Alto Valle Este tenga cobertura completa para sus trámites estatales. Según informaron, los costos de los trámites serán accesibles para los interesados.

Próxima jornada en Villa Regina

La descentralización de los servicios continuará en la región. Barría confirmó que la misma actividad se replicará en Villa Regina el martes 12 de mayo. No obstante, los detalles sobre el lugar exacto y los horarios en dicha localidad serán confirmados en los próximos días, una vez finalizada la logística operativa que requiere el despliegue del personal del Registro Civil chileno.