Quiso hacer un trámite y descubrieron que su vehículo era "poncho"

El hallazgo ocurrió durante una verificación de rutina. Un detalle clave encendió las sospechas, terminó con el secuestro del rodado y una causa judicial.

Un control de rutina terminó en un hallazgo inesperado que vuelve a poner el foco en este tipo de maniobras en la región. Un vehículo utilitario fue secuestrado tras detectarse que era un “ poncho ”, una modalidad ilegal cada vez más vigilada por las autoridades.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la Planta de Verificación de Bariloche , cuando un hombre se presentó para realizar un trámite habitual.

El vehículo, un Iveco Daily tipo chasis con cabina, tenía en regla los números de motor y chasis, que coincidían con la documentación presentada.

Sin embargo, al revisar en profundidad la cabina —incluyendo el habitáculo y el compartimento del motor— surgieron inconsistencias.

Los inspectores detectaron, mediante una plaqueta metálica y un sticker de seguridad, que esa cabina pertenecía a otro vehículo del mismo modelo, pero fabricado en 2013.

Qué es un vehículo “poncho”

Los investigadores determinaron que se trataba de un caso típico de “poncho”: una maniobra ilegal que consiste en montar partes de un vehículo sobre otro distinto.

En este caso, la cabina correspondía a un rodado más nuevo (2013), mientras que el resto del utilitario era de 2007, sin que se pudiera establecer el origen de esa estructura.

Además, se observaron signos de que un sticker de seguridad había sido removido, lo que refuerza la sospecha.

Intervención judicial y secuestro

Ante la irregularidad, se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso iniciar actuaciones por presunta infracción al artículo 289 del Código Penal.

El responsable del vehículo fue notificado de la imputación y el utilitario quedó secuestrado en dependencias policiales.

Un control que evitó algo mayor

Desde la Policía destacaron la importancia de este tipo de verificaciones, que permiten detectar irregularidades antes de que los vehículos circulen o sean comercializados.

El caso, ocurrido en Bariloche, repercute en toda la región y refuerza los controles también en ciudades como Cipolletti, donde este tipo de maniobras no pasa desapercibido.