Barrio Villarino: atraparon a dos menores que circulaban armados

Circulaban en bicicleta de madrugada con elementos peligrosos. La Policía los demoró y secuestró un arma y un objeto extensible.

Dos intervenciones policiales realizadas en las últimas horas en Cipolletti dejaron como saldo la demora de dos adolescentes que circulaban armados en el barrio Villarino y el secuestro de dispositivos electrónicos y un arma de fuego en el marco de un allanamiento por una causa judicial.

El primer procedimiento se desarrolló en el marco de recorridas preventivas realizadas por efectivos de la Subcomisaría 79°, quienes detectaron a los adolescentes en calle Esquiú, entre Esmeralda y Don Bosco . Según se informó, la actitud de los jóvenes llamó la atención del personal, que procedió a identificarlos.

Fue en ese contexto cuando uno de los menores arrojó un elemento hacia el patio externo de un complejo habitacional cercano. La maniobra no pasó desapercibida para los uniformados, que rápidamente desplegaron un rastrillaje en el sector. Minutos después, lograron encontrar un arma de aire comprimido con características similares a un arma de fuego, lo que incrementó la preocupación por la situación.

En paralelo, durante la requisa, el otro adolescente fue encontrado con un elemento extensible entre sus prendas, que presentaba una punta de plomo. Este tipo de objeto, aunque no es un arma convencional, puede resultar peligroso y generar lesiones, por lo que también fue secuestrado.

E.C.P SUBCOMISARIA 19 (1) Los efectivos policiales se encontraban patrullando la zona cuando identificaron a los jóvenes. Estefania Petrella

Preocupación por la circulación de menores armados

El hecho generó inquietud no solo por la tenencia de estos elementos, sino por el contexto en el que se produjo: de madrugada y con menores de edad involucrados. La circulación de adolescentes armados, incluso con armas no letales o réplicas, representa un factor de riesgo tanto para ellos como para terceros.

Fuentes policiales indicaron que la Fiscalía de turno tomó intervención inmediata y dispuso la participación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que intervino en resguardo de los menores. Asimismo, el Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y formalizar el secuestro de los elementos encontrados.

En cuanto a la bicicleta en la que se trasladaban, quedó en calidad de resguardo. Tras cumplirse las diligencias de rigor, ambos adolescentes fueron entregados a sus progenitores, en línea con los protocolos vigentes para este tipo de casos.

E.C.P COMISARIA 32 (2) Un allanamiento tuvo lugar en la mañana del miércoles por tenencia de material de abuso sexual infantil. Estefania Petrella

Allanamiento por una causa grave

En paralelo, otro procedimiento policial se llevó adelante el miércoles por la mañana en Cipolletti, en el marco de una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil. El operativo fue realizado por personal de la Comisaría 32° en una vivienda ubicada sobre calle Ceferino Namuncurá.

Durante el allanamiento, que se concretó alrededor de las 10:50, los efectivos, junto con el Gabinete de Criminalística, secuestraron una importante cantidad de dispositivos electrónicos y elementos de almacenamiento digital. Entre ellos, se incautaron teléfonos celulares, computadoras, pendrives, discos rígidos externos, CDs, un router y un DVR vinculado a cámaras de seguridad.

Estos elementos serán sometidos a pericias para determinar su contenido y avanzar en la causa judicial, que se encuentra bajo la órbita de la Justicia.

Un hallazgo que agrava la investigación

Además del material informático, en el interior de la vivienda los efectivos encontraron un arma de fuego: un revólver calibre 22 de color plateado, junto a 26 cartuchos del mismo calibre. El hallazgo motivó también su secuestro y suma un elemento más a la investigación en curso.

Las autoridades confirmaron que las actuaciones continúan y que se avanzará con el análisis de los dispositivos incautados, lo que será clave para determinar responsabilidades y eventuales imputaciones.