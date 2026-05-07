Homicidio en Cervantes: un sospechoso se entregó mientras acusaban a su cómplice

Los dos presuntos autores del homicidio de Santiago Drinovac están bajo custodia de la Justicia. Uno ya fue acusado y le dictaron prisión preventiva por cuatro meses.

El homicidio de Drinovac﻿ se produjo el 30 de abril en una vivienda de Cervantes.

El brutal homicidio de Santiago Drinovac en la localidad de Cervantes ha tenido avances significativos en las últimas horas. La justicia rionegrina logró cercar a los dos principales sospechosos: mientras que Leonel Gallardo ya fue formalmente acusado y quedó bajo prisión preventiva , el segundo implicado, de apellido Muñoz , se entregó este jueves en los tribunales de General Roca .

La investigación, liderada por la fiscal Vanesa Giardina , apunta a un ataque planificado. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal , el hecho ocurrió el pasado jueves 30 de abril, alrededor de las 16:30, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Pasaje Favaloro , en el barrio 10 Viviendas.

De acuerdo con la acusación fiscal, los dos imputados se movilizaban en una moto Honda Wave blanca . Siguiendo un plan acordado previamente, interceptaron a Drinovac mientras se encontraba en la vereda junto a un amigo. Sin mediar palabra , uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos.

audiencia judicial roca Este jueves se realizó la formulación de cargos a uno de los presuntos involucrados en el homicidio de Cervantes.

Uno de los proyectiles impactó de lleno en el pecho de la víctima, provocándole la muerte poco después de ingresar al hospital de Roca tras un traslado de urgencia en ambulancia.

Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga, permaneciendo prófugos durante varios días. Sin embargo, la presión policial y los múltiples allanamientos realizados por el Cuerpo de Investigación Judicial obligaron a los acusados a cambiar de estrategia.

Prisión preventiva para el primer detenido

En una audiencia realizada este jueves por la mañana, la Fiscalía formuló cargos contra el joven de 21 años detenido inicialmente. La calificación legal es severa: coautor de homicidio agravado por premeditación y por el uso de arma de fuego, además de portación de arma de guerra.

La fiscal jefa solicitó la prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, argumentando que existe un claro peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación. "Aún no se ha podido dar con la moto, el arma, los celulares ni la ropa que llevaban el día del hecho", advirtió la fiscalía ante el juez de garantías. A pesar de que el acusado se presentó voluntariamente tras días de búsqueda, el Ministerio Público remarcó que su primera reacción fue huir y ocultar pruebas clave.

Se entregó el segundo sospechoso por el homicidio

Mientras se desarrollaba la audiencia de formulación de cargos contra el primer implicado, se confirmó que el segundo sospechoso, de apellido Muñoz, sobre quien pesaba una orden de captura, se entregó en los tribunales de General Roca acompañado por su abogado particular, Mauricio Sandoval.

Con este movimiento, los dos presuntos autores del homicidio en Cervantes ya están a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia correspondiente para Muñoz, donde se le comunicarán los cargos en su contra.

La causa cuenta con un sólido sustento probatorio, que incluye el resultado de la autopsia, actas de procedimiento de la Comisaría 22, informes del Gabinete de Criminalística y testimonios fundamentales de personas que presenciaron el ataque. La comunidad de Cervantes sigue conmocionada por el violento episodio, mientras la justicia avanza para esclarecer los motivos detrás del sangriento plan criminal.