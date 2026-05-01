Homicidio en Cervantes: quién era el joven atacado a balazos

La comunidad de Cervantes está conmocionada tras el violento episodio que terminó con la vida de un vecino. La Policía busca a dos personas por el homicidio.

Eran las 16:45 de una tarde de jueves, que parecía transcurrir con normalidad en el sector de las calles Malvinas Argentinas y René Favaloro, en Cervantes . Sin embargo, el estruendo de los disparos quebró la calma del barrio 10 Viviendas y marcó el final trágico para un joven de apenas 19 años, víctima de una balacera.

La víctima fue identificada por la Policía como Santiago Drinovac . Santiago era un joven con todo un camino por recorrer, cuya vida fue arrebatada de forma violenta en el interior de una vivienda.

Santiago, un nombre que hoy se repite con dolor entre los vecinos de Cervantes, se encontraba en su domicilio cuando fue sorprendido por la violencia. Según los datos preliminares de la investigación , dos personas a bordo de una motocicleta Honda Wave blanca llegaron al lugar con un objetivo claro. Sin mediar palabras, uno de ellos abrió fuego.

Según un detallado testimonio que recibieron los investigadores, los agresores efectuaron dos disparos y se dieron a la fuga. Uno de los tiros impactó en el cuerpo de Santiago y le provocó heridas irreversibles.

homicidio en cervantes La víctima del homicidio de Cervantes estaba en su casa cuando llegaron dos personas en moto y le dispararon.

Dolor por la muerte del joven de Cervantes

Quienes conocían a Santiago hoy lamentan la pérdida de un joven que recién comenzaba su etapa adulta. El impacto de una bala —presumiblemente de un calibre .22— fue suficiente para terminar con sus sueños. A pesar de los esfuerzos de quienes intentaron auxiliarlo y de la premura de la ambulancia que lo trasladó hacia el Hospital de General Roca, el daño era irreversible. Santiago ingresó al centro asistencial sin signos vitales. Su cuerpo no resistió la gravedad de la herida durante el trayecto y los médicos no pudieron reanimarlo.

En las calles de Cervantes, el hecho ha generado una mezcla de indignación y tristeza, al ver cómo un conflicto, cuyas causas aún se intentan establecer, se cobra la vida de un vecino tan joven. En redes sociales, fueron numerosos los mensajes en los que se reclama mayor presencia policial y seguridad en la ciudad.

La investigación del homicidio

La investigación, que quedó bajo la carátula de homicidio, ya tiene nombres señalados por testigos presenciales. La Policía busca intensamente a dos personas que testigos presenciales ubican no solo en la escena, sino con los roles que tuvieron en el ataque.

Los testimonios orientaron la búsqueda de los responsables hacia dos jóvenes y uno de ellos está señalado por testigos como el autor del disparo mortal. Las identidades se mantienen bajo reserva, para no interferir en la investigación, ya que aún no fueron imputados.

La fiscal a cargo de la causa, Vanesa Giardina, ha dispuesto una serie de medidas de rigor. En el lugar del hecho trabajó el Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de General Roca para recolectar pruebas que permitan esclarecer la secuencia del ataque.

Mientras la Justicia avanza en la búsqueda de los responsables, Cervantes llora a Santiago Drinovac. Su muerte no solo engrosa las estadísticas de violencia, sino que deja una familia destrozada y una comunidad que exige respuestas ante el asesinato de un joven de apenas 19 años.