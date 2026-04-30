Cipolletti: dos mujeres hospitalizadas tras un choque en Ruta 22

Madre e hija resultaron heridas tras chocar en moto contra un divisor de tránsito en Ruta 22. Ambas fueron hospitalizadas y se investiga cómo ocurrió el siniestro.

El accidente ocurrió en la mañana de este jueves sobre Ruta 22 y acceso a María Elvira sentido a Cipolletti.

Un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este jueves en una de las zonas más transitadas de Cipolletti terminó con dos mujeres hospitalizadas. El episodio se registró alrededor de las 7:45, cuando el Comando de Emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre un incidente en la intersección de la Ruta Nacional 22 y calle de acceso a María Elvira . Según se informó, en el lugar había un motovehículo involucrado y una menor herida, lo que motivó la rápida intervención de efectivos policiales y personal de salud.

Al arribar, los uniformados constataron que dos mujeres se encontraban tendidas sobre la cinta asfáltica. Ambas estaban conscientes, aunque “manifestaban intensos dolores en distintas partes del cuerpo, principalmente en extremidades superiores e inferiores”, mencionaron fuentes policiales. Se trataba de la conductora del rodado, una mujer de 37 años, y su hija de 14, quien viajaba como acompañante.

Minutos después, cerca de las 7:57, arribó al lugar una ambulancia del Siarme . El equipo médico evaluó a las víctimas y decidió su traslado inmediato al hospital Pedro Moguillansky, con el objetivo de realizar estudios más complejos y descartar lesiones de gravedad.

siarme RN Personal del Cuerpo de Seguridad Vial trabajó en el lugar junto al SIARME. (Foto: archivo)

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el hecho fue protagonizado por una motocicleta marca Honda modelo CB1 de 150 centímetros cúbicos. Madre e hija circulaban en sentido Este-Oeste por la Ruta 22, pero lo hacían a través de una vía interna ubicada sobre el margen sur, la cual no está habilitada para la circulación vehicular.

Al llegar a la intersección con calle María Elvira, la conductora perdió el control del rodado e impactó de manera frontal contra un divisor de hormigón tipo New Jersey, una estructura fija que delimita carriles o sectores de tránsito. El golpe provocó la caída de ambas ocupantes sobre el asfalto, generando las lesiones que motivaron su traslado.

Intervención judicial

Tras el siniestro, tomó intervención la Fiscalía de turno, a cargo de la doctora Julieta Della Cha, quien dispuso el inicio de actuaciones preliminares por presuntas lesiones en hecho vial. En este marco, se aguarda el informe médico oficial para determinar el carácter de las heridas sufridas por ambas mujeres y definir los pasos a seguir en la investigación.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que, en principio, no hubo participación de terceros vehículos, por lo que la principal hipótesis apunta a un accidente por pérdida de control en una zona no apta para la circulación.

Ruta 151 La Ruta Nacional 22 y 151 en Río Negro, presentan deterioros en sus calzadas. (Foto: archivo)

Ruta Nacional 22: la provincia se hará cargo

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que la Provincia asumirá la gestión de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores estratégicos para la producción y la conexión con Neuquén.

“Nos hacemos cargo de un problema que Nación no resolvió en más de 20 años”, sostuvo el mandatario, marcando el inicio de una nueva etapa.

Entre los puntos más complejos, el gobernador detalló que "hay obras inconclusas en distintos puntos de la provincia, como la rotonda de Choele Choel, el puente 83 en Cipolletti o sectores de la Ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel, además de intervenciones que en su momento generaron diferencias con municipios como General Roca y Cervantes en torno a los proyectos técnicos”.

Según Weretilneck, “llegar a esta situación es el símbolo del atraso, de la desidia y del olvido de los gobiernos nacionales”, advirtió.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu Alberto Weretilneck (2) El gobernador, Alberto Weretilneck anunció que la provincia se hará cargo de las rutas nacionales 22 y 151. Claudio Espinoza

Un proceso técnico que recién empieza

El Gobernador advirtió que no habrá soluciones inmediatas. “Hay que revisar contratos firmados y abandonados, discutir proyectos y redefinir tramos”, explicó, anticipando semanas clave para ordenar el proceso y establecer prioridades.

Uno de los puntos más delicados será el financiamiento. La Provincia no podrá destinar fondos de áreas esenciales como salud, educación o seguridad, por lo que deberá buscar alternativas para afrontar las obras.

Weretilneck aseguró que esta nueva etapa se encarará “con seriedad, con responsabilidad, con toda la inteligencia y con toda la transparencia”.

El traspaso marca un punto de inflexión en la infraestructura vial de la región. Con múltiples frentes abiertos y decisiones pendientes, el desafío será transformar rutas críticas en corredores seguros y eficientes para toda la comunidad.