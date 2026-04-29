Sindicalista cercano a LLA renunció a la conducción de un gremio histórico

Marcos Bielma tenía cuatro años de mandato por delante, pero presentó su renuncia. El particular vínculo con la diputada Lorena Villaverde y LLA Río Negro.

Uno de los sindicatos más grandes de la provincia tendrá un cambio de conducción anticipado y sorpresivo. Marcos Bielma renunció a su cargo como secretario general del sindicato de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén . El dirigente, cercano a LLA , tenía cuatro años de mandato por delante, pero anunció que dará un paso al costado.

"Mantuvimos una reunión con la comisión directiva y los secretarios generales , en la cual presenté mi renuncia a mis cargos vigentes como secretario General del Soefrnyn y presidente de la Obra Social Osoefrnyn", informó el propio Bielma a través de un comunicado, el martes por la tarde.

"Esta decisión ya la venía anticipando desde el año pasado en distintas reuniones con secretarios generales. El motivo principal es mi estado de salud . En las últimas medidas realizadas en diferentes empaques, he sufrido recaídas y descompensaciones, producto de las secuelas de mis internaciones en terapia intensiva", detalló.

empaque sindicato fruta El sindicato de la Fruta tendrá nuevo secretario general: renunció Marcos Bielma.

"Aún me restaban casi cuatro años de mandato en ambas responsabilidades, pero entiendo que no voy a poder cumplir con las funciones de la manera que corresponde. De todas formas, voy a continuar acompañando y apoyando a las conducciones de ambas instituciones", concluyó.

La salida anticipada de Bielma abre interrogantes en el sindicato de trabajadores de galpones de empaque y pone fin a un ciclo de dirigentes surgidos del mismo grupo de conducción, a pesar de las diferencias marcadas entre los líderes. Los hermanos Bernardo y Julio Aliaga fueron los referentes del sindicato, hasta que fueron sucedidos por Rubén López. El dirigente orense, en principio aliado, terminó asumiendo el cargo con múltiples denuncias a Aliaga.

Los líderes del sindicato de la Fruta

López se mantuvo por más de una década, hasta que perdió el sindicato con Bielma, en un contexto similar. Tras el cambio de mandato, López quedó envuelto en múltiples denuncias de corrupción y uso particular de fondos sindicales, hechos que marcaron la primera presidencia de Bielma. El dirigente buscó bajar el perfil del sindicato, tanto en sus apariciones y vinculaciones políticas, como en la confrontación con el sector empleador.

Tras la elección de Javier Milei como presidente, en 2023, Bielma se vinculó formalmente con la política partidaria por primera vez. Se integró al círculo más cercano a la diputada Lorena Villaverde, quien hasta 2025 fue la máxima referente de La Libertad Avanza en Río Negro. Fue un vínculo llamativo, ya que LLA lo presentaba como "asesor espiritual" de la diputada rionegrina.

El sindicato, sin embargo, no formó parte de ese armado político como sí ocurrió en el pasado, cuando el gremio de la Fruta participaba activamente en campañas políticas del peronismo rionegrino.