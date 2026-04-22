"No tienen por qué pagar los argentinos": Enzo Fullone apuntó contra las PASO y el gasto político

El senador nacional respaldó eliminar las PASO, impulsar Ficha Limpia y reducir el gasto político. Apuntó contra “la vieja política”.

El senador rionegrino apuntó contras las PASO y el gasto político. Foto: Gentileza.

El senador nacional por la Libertad Avanza , Enzo Fullone , lanzó una fuerte definición en medio del debate por la reforma electoral. “Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los partidos políticos”, planteó.

El legislador se mostró a favor del tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno , que propone cambios profundos en el sistema electoral.

Entre los puntos centrales de la iniciativa se destacan la eliminación de las PASO , la modificación del financiamiento de los partidos y la implementación de la llamada “Ficha Limpia”.

En ese sentido, Fullone destacó la necesidad de reducir el gasto político, mejorar la transparencia y fortalecer las reglas democráticas.

El costo de las elecciones, en la mira

El senador remarcó que "en 2023, las PASO costaron $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”.

Y planteó que "menos gasto político, más transparencia y reglas claras son pilares fundamentales para fortalecer nuestra democracia. Esta Reforma Electoral pone fin a un sistema arcaico que beneficia a la vieja política".

Críticas a la proliferación de partidos

Fullone también apuntó contra la cantidad de estructuras políticas vigentes en el país. “Argentina tiene 713 partidos de distrito, el número más alto de América Latina. No refleja diversidad, sino una industria que cobra del Estado sin representar a nadie”, afirmó.

El legislador aseguró “la provincia debe acompañar. Río Negro también necesita una transformación que permita a los rionegrinos votar de manera más transparente y ahorrar recursos públicos en los procesos electorales".

Además, adelantó que "estamos trabajando para presentar el proyecto de BUP (boleta única papel) en todos los municipios rionegrinos". La propuesta busca simplificar el voto, reducir costos y garantizar mayor transparencia en los procesos electorales.

Una reforma con alto impacto político

Para Fullone, el debate actual forma parte de una transformación más amplia del sistema político argentino.

“Estamos frente a uno de los congresos más reformistas de la historia reciente, con la responsabilidad de dar respuestas concretas a la sociedad”, concluyó.