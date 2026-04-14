Enzo Fullone apuntó contra el Gobierno de Río Negro: "No hay ajuste y falta un cambio urgente"

El senador cuestionó que el gobierno provincial no reduzca el gasto estatal y advirtió que “no hay medidas concretas” para acompañar el rumbo nacional.

El senador nacional Enzo Fullone lanzó fuertes críticas contra el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , durante su participación en el evento de AmCham Argentina .

Ante empresarios, el legislador cuestionó la falta de medidas en la provincia para reducir el gasto estatal. "En Río Negro no hay ajuste y hace falta un cambio de rumbo urgente" , cuestionó.

Fullone sostuvo que, mientras a nivel nacional se impulsa una agenda de modernización económica, en Río Negro no se ven acciones concretas . “Resulta contradictorio observar la falta de medidas para acompañar este proceso”, afirmó.

Además, remarcó que, pese al respaldo del gobernador a iniciativas nacionales, “no hay un esfuerzo significativo para reducir el elevado gasto estatal”.

Reclamo por impuestos y gasto público

El senador también apuntó contra la política impositiva provincial. Según indicó, no se avanzó en la reducción de Ingresos Brutos, una medida que consideró clave para fomentar inversiones y generar empleo.

“No se han impulsado medidas para aliviar la carga sobre comerciantes y emprendedores”, sostuvo.

Proyección política y cambio de rumbo

Fullone fue más allá y planteó un escenario político a futuro: “La provincia va a cambiar de rumbo en 2027”, afirmó, en referencia a una posible llegada de La Libertad Avanza al gobierno provincial.

En ese sentido, insistió en la necesidad de transformar áreas clave como salud, educación y seguridad, con una gestión más eficiente. "Para lograrlo, es indispensable contar con voluntad política y una firme convicción de transformar el Estado”, sostuvo.

Energía y potencial en discusión

Si bien reconoció el potencial de crecimiento de la provincia, especialmente en el desarrollo energético, advirtió que eso no será suficiente sin cambios de fondo.

“El crecimiento no alcanzará si continúa la expansión del Estado y el uso ineficiente de los recursos”, concluyó.