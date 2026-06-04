Hallan daños estructurales en el puente que une Río Negro y La Pampa: ¿puede colapsar?

Una panorámica del puente que une Río Negro con La Pampa sobre la ruta 22. Siguen los trabajos y las restricciones.

Vialidad Nacional informó que, pese a los daños estructurales que presenta, no existen indicios de riesgo de colapso en el puente sobre el Río Colorado , ubicado en el kilómetro 857,11 de la Ruta Nacional 22, en el límite entre las provincias de Río Negro y La Pampa .

La conclusión surge de una inspección técnica realizada entre el 13 y el 17 de abril de 2026 , cuya respuesta oficial fue emitida el 1° de junio de 2026 . La revisión se llevó adelante en el marco de una denuncia presentada por la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas , entidad que había solicitado una intervención urgente debido al delicado estado de la estructura.

Los trabajos fueron realizados mediante el camión inspector Pichetto y personal especializado de la Subgerencia de Mantenimiento de Obras de Arte de la Dirección Nacional de Vialidad . Además, participaron técnicos del 1° Distrito Buenos Aires , con el apoyo de los equipos del 20° Distrito Río Negro y del 21° Distrito La Pampa .

El informe contempló una evaluación integral del puente, incluyendo el estado estructural, las condiciones de seguridad vial y el comportamiento hidráulico de la obra. Durante la intervención se hallaron "fisuras, desprendimientos de hormigón, corrosión y deformaciones en la calzada", aunque se recalcó que "la estructura de hormigón no presenta riesgo de colapso inminente o compromiso estructural".

Se mantiene la restricción de carga

Según señaló el informe, “no habría indicios al día de hoy que indiquen que el puente esté en riesgo de colapso, ya que las estructuras metálicas de soporte están debidamente bien apoyadas”.

Atento al resultado de la inspección, el organismo nacional confirmó que continuará vigente el límite máximo de carga de 60 toneladas para los vehículos que circulen por el puente.

Puente Río Colorado

La medida busca preservar las condiciones operativas de la estructura mientras se avanza con distintas tareas de conservación y mantenimiento.

Obras de mantenimiento previstas

La inspección también detectó una serie de intervenciones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del puente a largo plazo. Desde la DNV indicaron que los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del organismo.

Entre las tareas previstas se encuentran el ajuste y reemplazo de neoprenos en los dispositivos de tensión del Sistema Gerber y en los puntales de las Pilas 4 y 5, además de reparaciones en el recubrimiento de hormigón y la impermeabilización integral de la estructura.

Asimismo, se proyectan trabajos sobre la carpeta de desgaste, las juntas de dilatación, las barandas, las columnas de iluminación y la demarcación vertical y horizontal, con el objetivo de mejorar la seguridad y prolongar la vida útil del puente.