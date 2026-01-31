Quieren declarar la emergencia vial en las rutas 22 y 151

El diputado Marcelo Mango presentó un proyecto para declarar la emergencia vial en las rutas nacionales del Alto Valle para que se realicen "obras urgentes".

El diputado nacional Marcelo Mango presentó un proyecto para declarar el estado de emergencia vial en la red nacional de la región del Alto Valle de la provincia de Río Negro. La iniciativa, está respaldada por otros legisladores de Unión por la Patria, y tiene por objeto "hacer frente a la crítica situación" de la infraestructura de las rutas.

Si se aprueba la emergencia vial se extenderá por el término de 365 días , plantea el proyecto, y tendrá como finalidad que los organismos competentes en la materia adopten, de manera coordinada, medidas excepcionales, idóneas, indispensables y urgentes, tendientes a paliar las deficiencias de la red vial en las rutas 22 y 151 , hasta tanto se determine un proyecto vial integral para la región.

La iniciativa propone crear, en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, la Comisión Especial de Emergencia Vial del Alto Valle, con el objeto de coordinar y potenciar las acciones de los organismos competentes en la materia con el fin de elaborar un proyecto integral para la red vial, que considere los movimientos de transportes de carga, pasajeros, automóviles individuales, motocicletas, bicicletas y peatones.

El Gobierno Nacional ya había expresado su intensión de no intervenir en la Ruta 151 al solicitarle a la Justicia Federal que rechace la acción de amparo.

Entre los argumentos, el proyecto repasa la importancia de las rutas para la producción, el turismo y el desarrollo de las ciudades. Además hace hincapié en los beneficios en materia de la seguridad vial que tendrán las mejoras de las trazas que atraviesan el Alto Valle.

A la Justicia por el estado de la Ruta 151

El reclamo por refacciones y mantenimiento de las rutas nacionales lleva casi dos años. Comenzó cuando el gobierno nacional suspendió inversiones para continuar trabajos proyectados durante la gestión anterior. Ante la falta de respuestas, la Provincia y los intendentes del Alto Valle presentaron un recurso de amparo por la Ruta 151. La acción judicial fue acompañada por pymes y empresarios.

En octubre, la Justicia Federal resolvió este miércoles hacer lugar al amparo colectivo presentado por la Provincia de Río Negro, los municipios del Alto Valle y cámaras empresariales contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por el deterioro crítico de la Ruta 151, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.

Desde Río Negro se cuestionó la falta de inversiones para mejorar el estado de las rutas cuando Nación sigue percibiendo un impuesto a través de la compra de combustible. Ese dinero debe destinarse obligatoriamente a obras viales.

En la resolución, el juez Greca subrayó que la DNV incumplió su obligación legal de conservación de las rutas nacionales (artículo 2° del Decreto 505/58) y que su inactividad pone en riesgo la seguridad vial de miles de personas.