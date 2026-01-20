Río Negro realiza controles en las rutas de los principales destinos de verano

El Gobierno provincial lanzó el operativo "Río Negro Te Cuida- Verano 2026" para inspeccionar vehículos que transiten por las rutas. Fueron controlados más de 2.500 automóviles en la primera semana.

El Ministerio de Seguridad lanzó un operativo de controles en las rutas provinciales de los principales destinos turísticos.

La Agencia de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro comenzó con el operativo “Río Negro Te Cuida- Verano 2026” con controles en rutas provinciales en los principales destinos turísticos durante esta temporada de verano. La primera semana de actividad arrojó resultados positivos en los más de 2.500 vehículos controlados .

El operativo instalado en distintos puntos de las rutas rionegrinas, permitió la realización de 1.014 test de alcoholemia , de los cuales solo tres arrojaron resultados positivos . Desde el organismo destacaron que este dato refleja un alto nivel de cumplimiento de las normas de tránsito ante la falta de conductores que manejen bajo los efectos del alcohol en largas distancias.

El despliegue permitió el control de 2.500 vehículos , labrando 25 infracciones y realizó un total de 1.014 test de alcoholemia . Las infracciones registradas fueron por la falta de documentación respaldatoria como el seguro obligatorio del vehículo, la cédula azul para demostrar la titularidad del auto y el carnet de conducir .

Además de las tareas de fiscalización, los equipos brindaron asistencia a conductores y familias en situaciones de emergencia. En uno de los operativos, se utilizó internet satelital para que una familia varada pudiera comunicarse con allegados y gestionar un servicio de grúa en una zona sin conectividad convencional.

controles rutas Los controles se realizan en distintos puntos de las rutas rionegrinas.

La intervención también incluyó colaboración en siniestros viales registrados en sectores alejados de los centros urbanos, ya que la falta de cobertura de datos suele dificultar la respuesta inmediata. Estas acciones permitieron fortalecer el acompañamiento ante incidentes y optimizar los tiempos de auxilio.

En paralelo, el operativo entregó folletería informativa “Zona Andina Verano 2026- Cuidemos el Paraíso” con recomendaciones para una circulación segura durante la temporada estival. Esta instancia de prevención y concientización apunta a difundir normativas para proteger a la naturaleza de los incendios forestales que afectan a la región, en plena emergencia ígnea.

rutas rionegrinas Se realizaron más de 1000 controles de alcoholemia, de los cuales fueron positivos tres.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, remarcaron que este enfoque integral del programa combina control, prevención y asistencia, con el objetivo de reducir riesgos en las rutas y caminos provinciales.

El operativo Río Negro Te Cuida continuará recorriendo distintos puntos del territorio, acompañando a quienes se trasladan por la provincia durante el verano.

controles rutas destinos turisticos El operativo se extenderá hasta los últimos días de la temporada de verano.

Verano en Río Negro: refuerzan la seguridad en los principales destinos turísticos

Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor son algunos de los destinos turísticos de Río Negro en los que el Gobierno provincial desplegó un operativo de seguridad estival con 348 efectivos policiales destinados a reforzar la prevención y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes durante este verano.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó la presentación del operativo en Las Grutas, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y el jefe de la Policía, Daniel Bertazzo. Según se detalló, el dispositivo se extenderá hasta el 20 de febrero y contempla la presencia de personal en playas, zonas urbanas, accesos principales, áreas comerciales y rutas provinciales.

policía playas doradas La Policía de Río Negro reforzó su presencia en los principales destinos turísticos.

Distribución del personal y tecnología de vigilancia

La distribución de los 348 agentes refiere tanto a zonas costeras como de montaña, provincias que habitualmente multiplican su población durante el verano. El operativo combina patrullajes preventivos con controles viales intensificados, especialmente en puntos de mayor concurrencia de turistas y en rutas con alto tránsito familiar.

Además del refuerzo en recurso humano, las autoridades destacaron la incorporación de tecnología de última generación, que incluye cámaras con inteligencia artificial y lectores de patentes, con el objetivo de mejorar la detección de incidentes y la capacidad de respuesta ante emergencias.

policia las grutas La provincia de Río Negro reforzó la seguridad en Las Grutas.

Cobertura en toda la provincia

En la región cordillerana, particularmente en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, el operativo busca ordenar la convivencia en espacios donde el turismo combina actividades recreativas, deportes al aire libre y eventos culturales. En tanto, sobre la Costa Atlántica, en localidades como Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor, el foco está puesto en la seguridad de los balnearios, accesos a las playas y zonas de mayor concentración de personas.

La inversión estatal para sostener esta estrategia de seguridad supera los 1.000 millones de pesos, destinados a movilidad, equipamiento y logística, con una cobertura que funcionará las 24 horas, tanto de día como de noche.

policia playa las grutas La policía de Río Negro reforzó su presencia en el principal balneario de la costa rionegrina.

Objetivo del operativo

Las autoridades sostienen que el refuerzo de las fuerzas de seguridad no solo apunta a prevenir delitos, sino también a garantizar un ambiente seguro para disfrutar las vacaciones en un contexto donde la provincia continúa posicionándose como destino elegido por turistas de distintas regiones del país.