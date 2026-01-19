Inmenso operativo de Tránsito en el Alto Valle: más de 200 controles en distintas localidades

Este fin de semana, un operativo de seguridad vial se llevó a cabo en el Alto Valle y dejó como resultado varias alcoholemias positivas en la región . Además, remarcaron que se realizó el control en más de 200 vehículos para verificar documentación y cumplimiento de normativas.

Desde el cuerpo de Seguridad Vial, en conjunto con otras fuerzas policiales, desplegaron un extenso operativo en General Roca, Allen, Chichinales y otras localidades de la jurisdicción de la Unidad Regional II.

Durante la jornada, describieron que se verificó la documentación de los conductores y el estado de los vehículos, pero el principal foco estuvo puesto en el test de alcoholemia.

Controles de Tránsito: varias alcoholemias positivas

Según detallaron, durante el fin de semana solo detectaron siete conductores que dieron positivo en los test de alcoholemia. Tres de ellos son de Allen y cuatro de General Roca. Sobre el procedimiento, remarcaron que los conductores no fueron detenidos, sino que se les labró un acta de infracción y se retuvo el vehículo por no cumplir con las normativas sobre el consumo de alcohol al volante.

El trabajo policial en este operativo, las autoridades destacaron que "la retención de los vehículos y la infracción de los conductores son medidas clave para garantizar el cumplimiento de las leyes viales y prevenir incidentes graves".

Secuestraron vehículos en los controles de alcoholemia

Otro operativo fue llevado a cabo en El Arroyón por el Destacamento 115° durante la noche del domingo. Durante el procedimiento se realizó operativo de control vehicular, alcoholemia e identificación de personas.

En ese sentido, detallaron que se controló el ingreso de 102 vehículos a la localidad, en el marco de las tareas preventivas dispuestas.

Como resultado del operativo, "se detectó el conductor de una camioneta con alcoholemia positiva, sin registrarse otras novedades de relevancia", destacaron.