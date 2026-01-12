Alcoholemia en Cipolletti: un neuquino tenía 2,61 gramos de alcohol en sangre sobre la Ruta 65

Los operativos de alcoholemia que se realizaron este fin de semana registraron elevados resultados. Más de 50 multas y una docena de vehículos secuestrados.

Secuestraron más de 10 vehículos y el valor más alto del test lo registró un hombre de Neuquén. Foto de archivo.

Este fin de semana, Cipolletti registró un alto número de personas con alcoholemia positiva al volante . En un trabajo conjunto que llevó a cabo personal de Tránsito y Policía de Río Negro, se llevaron a cabo distintos controles vehiculares que arrojaron más de 50 infracciones y vehículos retenidos .

En ese sentido, detallaron que en los operativos realizados por efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial se detectó un alarmante nivel de alcohol en sangre en uno de los test.

Un neuquino registró el mayor nivel de alcohol en sangre

Durante el procedimiento llevado a cabo en la Ruta 65, a la altura del Puente 83, personal policial confirmó que el conductor de un automóvil, arrojó un resultado de 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre. El hombre de 49 años es oriundo de Neuquén y su vehículo fue secuestrado.

alcoholemia ruta 65

"Los operativos se enmarcan en las acciones preventivas permanentes que se desarrollan con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir los riesgos en la circulación", describieron.

Accidente fatal en la Ruta 65: un hombre murió cerca de General Roca

Este domingo, un nuevo accidente fatal se cobró la vida de una persona en la Ruta 65. Durante la tarde, una moto y un camión protagonizaron un choque en el que el conductor del menor rodado falleció. Según se conoció, el hecho se registró Ruta provincial 65 y calle Félix Heredia, en J.J. Gómez, en cercanías de General Roca.

El hecho se registró en el sector del semáforo instalado en ese cruce. Personal del Sistema Integral de Emergencias (Siarme) trabajó en el lugar pero no fue posible realizar maniobras de asistencia debido a su rápido deceso, según dio a conocer el medio ANRoca.

El camionero, de 27 años, brindó su testimonio a los policías que acudieron al lugar. El muchacho se encontraba sumido en un profundo estado de shock y se identificó a la víctima como Ariel Nahuel Jara.