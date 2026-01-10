Borracho al volante: rompió al alcoholímetro y la excusa fue viral

Un control de tránsito sorprendió al conductor de una motocicleta manejando bajo los efectos del alcohol. El operativo fue entre las calles Naciones Unidas y Cobian.

Un control de tránsito sorpresa detectó a un conductor con una cantidad de alcohol en sangre que rompió el alcoholímetro.

Una desconcertante situación tuvo lugar durante la tarde del viernes en Cipolletti , cuando un hombre a bordo de una motocicleta fue sorprendido por un control de Tránsito entre los barrios Villarino y Antártida Argentina. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que detectó una cantidad muy alta de alcohol en sangre , un valor tan elevado que rompió el alcoholímetro.

El hecho tuvo lugar en horas de la tarde del viernes 9 de enero, en la intersección de las calles Naciones Unidas y Cobian , en el sector reconocido como las 1200 Viviendas . La Policía de Río Negro realizó un control sorpresa que interceptó a los conductores que transitaban por el lugar.

Un hombre que circulaba en una motocicleta fue detenido para comprobar la documentación del vehículo, el seguro obligatorio y efectuar el control de alcoholemia. El conductor no se negó a someterse al test y el resultado de la cantidad de alcohol en sangre superó la capacidad del alcoholímetro , rompiendo el artefacto de medición.

La cantidad de alcohol que había ingerido el conductor de la moto era tanto que superó la capacidad del alcoholímetro, que tiene una medición máxima de 4.00 g/l. Esto significa que el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol con el agravante de movilizarse en una motocicleta, lo que constituye un peligro mayor para él y terceros por la pérdida de equilibrio del rodado y los accidentes de tránsito que pueda provocar.

WhatsApp Image 2026-01-10 at 10.26.47 (4) El cantidad de alcohol ingerida por el hombre superó la capacidad máxima del artefacto con 4,00 g/l.

“Este resultado refleja la gravedad de la infracción y el riesgo para todos. Destacamos el gran trabajo del área de Tránsito y Fiscalización Municipal, y el éxito de estos operativos, que continúan realizándose en distintos puntos de la ciudad para cuidar a vecinos y vecinas” destacó la Municipalidad.

El procedimiento de la Policía de Río Negro continuó con el secuestro preventivo del vehículo y la retención de la licencia de conducir del hombre. Además de la infracción por alcoholemia positiva, la motocicleta presentó daños visibles en la patente, presuntamente para no ser identificada ante las cámaras de seguridad y emitir las infracciones de tránsito correspondientes.

WhatsApp Image 2026-01-10 at 10.26.47 (5) El operativo sorpresa tuvo lugar en Naciones Unidas y Cobian.

Más controles de alcoholemia en el Puente Carretero

La Policía de Río Negro en conjunto con el personal de Tránsito Municipal llevaron adelante controles de alcoholemia en el puente carretero que une Cipolletti con Neuquén. El procedimiento se extendió hasta las 2:30 de la madrugada del sábado con la inspección de más de 150 vehículos.

WhatsApp Image 2026-01-10 at 10.26.47 (3) La motocicleta presentaba daños visibles en la patente.

El control de tránsito consistió en la verificación de la documentación del vehículo, el seguro obligatorio, la licencia de conducir y el control de alcoholemia con alometro.

El operativo policial detectó a tres conductores conduciendo bajo los efectos del alcohol, corroborados por el artefacto medidor. Además, se labraron cuatro actas de infracción policial por la falta de documentación obligatoria del vehículo.