Operativos de tránsito en Navidad: ¿Dónde estarán los controles de alcoholemia?

La Municipalidad de Cipolletti realizó múltiples controles que derivaron en el secuestro de 21 vehículos. Los operativos continuarán esta noche buena y el 25 de diciembre.

Los operativos de tránsito continuarán durante los festejos de navidad en diferentes puntos de la ciudad.

La Municipalidad de Cipolletti llevó adelante controles de tránsito en el marco de las celebraciones navideñas y de fin de año que se extendieron desde el 15 al 21 de diciembre . El amplio operativo coordinado entre la Dirección de Tránsito y la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) se repetirá esta noche buena y mañana 25 de diciembre en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

El objetivo de estos procedimientos es garantizar la seguridad vial y de los peatones, además de prevenir siniestros. Como resultado de estos operativos, se labraron 224 actas contravencionales por infracciones a distintas normativas vigentes. Además, se procedió a la retención de 21 vehículos , de los cuales 11 fueron motocicletas y 10 automóviles , quedando todos a disposición del Juzgado de Faltas municipal.

Según se informó oficialmente, seis de los vehículos fueron secuestrados por alcoholemia positiva , mientras que otros seis presentaban escapes adulterados , una de las faltas más recurrentes detectadas durante los controles nocturnos. Las sanciones se aplicarán de acuerdo con los antecedentes, la reincidencia y la gravedad de cada infracción.

Además, los controles se extendieron a rutas que atraviesan la jurisdicción de Cipolletti, donde se realizaron operativos vehiculares y de alcoholemia con resultados positivos. En ese marco, se detectaron tres nuevos casos de alcoholemia positiva, además de infracciones y secuestros preventivos por falta de documentación.

control cipolletti El último fin de semana se registraron tres casos de alcoholemia positiva al volante.

Operativo de tránsito en la Ruta 22, 65 y Tercer Puente

Los procedimientos se desarrollaron sobre la Ruta Nacional 22, la Variante de la Ruta 22 – Tercer Puente y la Ruta 65 durante el último fin de semana, donde fueron identificados y testeados 383 conductores mediante el uso de alómetro.

Como saldo de esos controles específicos, se labraron 20 actas de infracción, se retuvo un vehículo en el marco de una causa judicial, se detectaron cuatro licencias vencidas y se concretaron otras retenciones preventivas por falta de documentación del rodado.

control transito alcohol.jpg La Dirección de Tránsito municipal secuestró al menos 21 vehículos por falta de documentación y alcoholemias positivas dentro de la ciudad. Archivo

La alcoholemia más elevada se registró sobre la Ruta 22, a la altura del kilómetro 2, conocido como Tercer Puente. Allí, un conductor de 56 años, domiciliado en Neuquén y al mando de una Ford EcoSport, arrojó 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre.

En contraste, la graduación más baja fue detectada en un control sobre la Ruta 22, kilómetro 1216,5, en la sede caminera. Se trató de un conductor de 33 años, oriundo de General Roca, que circulaba en un Volkswagen Gol Trend y registró 0,22 g/l, lo que igualmente motivó la infracción.