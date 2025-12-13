Borracho al volante: terminó en el canal de riego

El vehículo quedó totalmente sumergido en el agua de la acequia. Pasó frente al barrio Rincón Lindo a la altura de la Estación de Servicio Shell.

Un llamativo accidente vial tuvo lugar en la calle Vélez Sarsfield del Barrio Rincón Lindo de Cipolletti , cuando un vehículo que transitaba en sentido este-oeste, derrapó y terminó adentro del canal de riego . El incidente se registró minutos después de las 11:30 de este sábado , cuando transeúntes que pasaban por la zona este de la ciudad, identificaron al rodado sumergido en las aguas de la acequia . El conductor del vehículo perdió el control cuando transitaba por Vélez Sarsfield a la altura de la Estación de Servicio Shell en la zona este de la ciudad.

La cercanía del accidente con el barrio Rincón Lindo permitió el auxilio instantáneo al conductor de vehículo , pero no se sabe con certezas si el conductor pudo salir por sus propios medios o si requirió la asistencia de los vecinos y transeúntes que pasaban por el lugar.

La mecánica de accidente al parecer fue por el deslizamiento del vehículo hacia los bordes del canal , lo que provocó que el conductor pierda del control del rodado y termine completamente dado vuelta sobre el cauce de la acequia . Incluso en las imágenes se observa la puerta del baúl completamente abierta, lo que sugiere que el conductor utilizó esa vía de escape para salir del interior del automóvil.

WhatsApp Image 2025-12-13 at 12.23.33 Agentes de la Policía de Río Negro y Bomberos Voluntarios asistieron al conductor.

La Policía de Río Negro y los Bomberos Voluntarios de Cipolletti acudieron al lugar al ser alertados del vuelco del rodado. Constataron que no hubo más vehículos involucrados y que el conductor solo sufrió heridas leves. Además, coordinaron acciones para analizar la forma de retirar el vehículo del lugar, una maniobra que deberá afrontar la compañía de seguros del rodado.

WhatsApp Image 2025-12-13 at 12.23.33 (1) Se desconocen los motivos que provocó el vuelco del rodado.

Sobre los motivos que llevó al conductor a perder el control y terminar en el canal de riego, se desconocen las verdaderas razones que provocó el vuelco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el conductor haya manejado bajo los efectos del alcohol tras la noche del viernes o si sufrió una distracción a partir del uso del teléfono celular.

Choque fatal en Ruta 22: murió un chofer de colectivo tras chocar contra un camión

Un grave siniestro vial ocurrido el sábado 6 de diciembre en el kilómetro 732 de la Ruta 22, en cercanías del acceso a Médanos (a unos 50 km de Bahía Blanca), dejó como saldo la muerte del chofer del colectivo de larga distancia oriundo de Allen y decenas de pasajeros con golpes leves.

El episodio se registró minutos después de las 6 de la mañana de este sábado, en un tramo donde, según el parte oficial, la visibilidad era prácticamente nula debido a una espesa cortina de humo producto de un incendio desarrollado en las últimas horas.

via tac cho muerto allen

El fuego se habría iniciado tras la caída de un cable de EDES en el kilómetro 731,5, lo que generó un foco que durante la madrugada aún afectaba la zona y complicaba las condiciones de circulación.

Recién a partir de entonces se confirmó que la víctima fatal fue el chofer del micro de Vía Tac, un hombre de 50 años, oriundo de la localidad rionegrina de Allen. La unidad, que finalizaba su recorrido en Bahía Blanca, viajaba con 50 pasajeros a bordo y todos ellos sufrieron lesiones leves.

El choque y las pericias

De acuerdo con la información oficial, el colectivo de la empresa Vía Tac embistió desde atrás el acoplado de un camión Scania 420 perteneciente a la empresa Cruz del Sur. El vehículo de carga era guiado por Luis Alberto Colicheo, de 41 años, quien resultó ileso.

via tac cho muerto allen

Ambos circulaban en el mismo sentido, de Médanos hacia Bahía Blanca, cuando se produjo el choque. El impacto fue de tal magnitud que el conductor del colectivo falleció en el lugar.

Si bien las primeras hipótesis apuntan a que la densa presencia de humo habría sido determinante en la producción del siniestro, las autoridades esperan los resultados de las pericias realizadas por la Policía Científica para establecer con precisión las causas.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos y equipos de emergencia que asistieron a los pasajeros y aseguraron la traza. Personal de emergencia y policía asistieron a los ocupantes y aseguraron el área, mientras el tránsito permaneció reducido durante las primeras horas de la mañana.

La causa fue caratulada como homicidio y lesiones culposas. Interviene la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino, que espera por los resultados de las pericias correspondientes informó Brújula 24.