El tiempo en Cipolletti: ¿Seguirá el viento?

El pronóstico del clima anuncia temperaturas agradables y ráfagas de viento moderadas que llegarán a los 50 km/ hora.

Durante la primera parte de la tarde se registrará el punto máximo de temperatura de la jornada del sábado con 27 grados.

El pronóstico para el fin de semana en Cipolletti anticipa una jornada calurosa y marcada por condiciones cambiantes, ya que el viento tendrá un rol protagónico desde las primeras horas del día. El domingo anuncia temperaturas agradables de hasta 26 grados de máxima y las ráfagas de viento superarán los 60 km/hora.

A partir de las 9 , el termómetro marcará un inicio con 18 grados , con una sensación térmica similar y vientos del sudoeste que oscilarán entre los 20 y 40 kilómetros por hora. Este escenario se mantendrá hasta media mañana, cuando la temperatura ascienda a 20 grados, sin cambios significativos en el cielo, ya que continuará con nubes.

Cerca del mediodía , el tiempo mejorará con cielos despejados y la presencia del sol , provocará que la temperatura suba a 22 grados, mientras que la sensación térmica podría alcanzar los 24. El viento seguirá presente , con intensidades similares y ráfagas que superarán los 40 kilómetros por hora.

Durante la primera parte de la tarde se registrará el punto máximo de temperatura de la jornada del sábado. Cerca de las 14 horas, la temperatura trepará hasta llegar a los 27 grados, aunque el cielo se volverá a nublar. En ese tramo, el viento rotará al oeste y aumentará su intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 48 kilómetros por hora.

vientos fuertes.png El sábado anticipa una jornada con ráfagas de viento que llegarán a los 60 km/h.

Con el avance de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender. Alrededor de las 17, se pronostican 25 grados, con la presencia de nubes y un incremento de viento del suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 62 kilómetros por hora, lo que generará una sensación de frescura durante la tarde/noche.

Ya en horas de la noche, las condiciones comenzarán a estar más estables. A las 20 horas se estiman 22 grados con cielo parcialmente nublado, mientras que a las 23 el ambiente será más fresco con 18 grados y el cielo despejado, cerrando una jornada marcada por el sol y el viento persistente.

La llegada de las fuertes ráfagas al Alto Valle

La preocupación de la Secretaría de Emergencia se centra en la región de la Confluencia y el Alto Valle, donde se espera que el viento se intensifique notablemente. El momento más complicado en esta zona está previsto para a partir de este viernes por la noche.

Carlos Cruz detalló que el aumento notable de la fuerza del viento en la Confluencia se mantendrá:

Durante el sábado: Especialmente en periodos del mediodía hacia la tarde y noche.



Domingo y lunes: Las ráfagas podrían superar los 78 km/h y alcanzar hasta 85 km/h en toda la zona.

El director de Defensa Civil insistió en que las condiciones serán "interines con mejoramientos temporales", pero que no se debe confundir la pausa del viento con el cese de la alerta, que continuará vigente y obliga a sostener la máxima precaución.

Las ráfagas se sintieron con fuerza en la capital neuquina. El viento se sentirá con más intensidad en la noche del sábado 13.

Además de las ráfagas, Cruz anticipó que es posible que se registren algunas lloviznas de variada intensidad en la provincia, aunque descartó por completo la posibilidad de tormentas. Este ingreso de aire frío y húmedo contribuirá al descenso de las temperaturas.

Medidas de prevención y precaución en rutas

La permanencia de la alerta meteorológica hasta el martes lleva a la Secretaría de Emergencia a reiterar la importancia de no exponerse y tomar recaudos ante la situación. Carlos Cruz fue enfático al recomendar evitar el desplazamiento a cualquier punto de la provincia, especialmente durante el día de hoy, viernes, y el resto del fin de semana.

Si la actividad es inevitable, se pide extremar las precauciones, poner especial atención al manejo del vehículo y las condiciones del mismo. El funcionario hizo hincapié en que no es recomendable viajar este viernes y que, si es estrictamente necesario hacerlo hacia el interior, se espere al menos hasta mañana; sin embargo, remarcó que el viento recién se retirará el martes.