Dos vehículos perdieron el control y terminaron en los canales de Cipolletti y Fernández Oro

El vehículo terminó en el desagüe sobre la calle Rimelle, atrás del Barrio Obrero. Y la camioneta Toyota Hilux cayó en el canal de riego en el Barrio Costa Esperanza. No hubo heridos, solo daños materiales.

El primer hecho se registró cuando una conductora perdió el control de su camioneta y cayó al canal de riego.

La noche de primavera tuvo un final accidentado para dos familias que terminaron con sus vehículos en el canal de riego de Cipolletti y Fernández Oro . Se trata de dos accidentes de tránsito, una camioneta Hilux que terminó en el canal entre Costa Linda y Costa Esperanza , mientras que un vehículo cayó en el desagüe sobre la calle Rimelle.

El primer hecho se registró en la zona que separa los barrios Costa Esperanza y Costa Linda , en Fernández Oro . Una conductora que se desplazaba con sentido oeste- este, a la altura del segundo salto sobre calle Irigoyen , perdió el control de su camioneta y cayó al canal de riego . En un principio, informaron que el camino se encontraba con baja visibilidad , lo que provocó que la conductora se asustara y terminara dentro del canal de riego.

Sin embargo, el parte oficial de la Comisaría Nº46 de Fernández Oro informó que el motivo de la pérdida del control fue que la mujer intentó esquivar un perro que se cruzó en su camino, maniobra que derivó en la caída del rodado al agua del canal.

De acuerdo al informe policial, el alerta fue emitido anónimamente alrededor de las 21:47 horas del sábado 11. En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios, personal policial y una ambulancia para brindar asistencia y controlar la situación, pero la conductora y su acompañante lograron salir de la camioneta por sus propios medios y no fue necesario el traslado al nosocomio.

La pareja que iba a bordo de la camioneta Toyota Hilux color blanca, no sufrió heridas de consideración por eso se descartó rápidamente el traslado médico. El rodado sólo sufrió daños materiales, principalmente en la parte frontal y en el sistema de suspensión. Finalmente, solicitaron una grúa contratada por el seguro obligatorio y retiraron la camioneta del canal.

Otro vehículo en el canal, esta vez en Cipolletti

El segundo siniestro tuvo lugar durante la mañana del domingo en Cipolletti, cuando un automóvil Chevrolet familiar con varios ocupantes terminó dentro de un canal de desagüe sobre calle Rimelle.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 9:30 horas. Aún se desconoce la causa del accidente, la primera hipótesis apunta a una mala maniobra del conductor que provocó la pérdida del control del vehículo y posterior caída al depósito cloacal.

La segunda hipótesis sugiere que el conductor habría manejado bajo los efectos del alcohol, lo que aumentó el riesgo por la disminución de la capacidad de reacción, coordinación y de los reflejos.

Solo un susto

El vehículo quedó semisumergido en el cauce del canal, pero los ocupantes lograron salir por sus propios medios del rodado. Además sólo sufrieron heridas leves, por lo que no se requirió asistencia médica.

Las autoridades resaltaron la importancia de conducir con precaución sobre todo en caminos rurales y de baja visibilidad. Además, la mecánica de los dos accidentes reaviva el debate sobre la conducción bajo los efectos del alcohol y las graves consecuencias tanto por los daños materiales como por el riesgo que implica para los propios conductores y para terceros.