Por la crisis, comerciantes de Fernández Oro piden extender el horario de atención

La solicitud propone la extensión de una hora del horario permitido para funcionar durante los días de semana y de dos horas más en los fines de semana.

Los comercios de Fernández Oro registran hasta un 45% de caída en sus ventas.

Un grupo de comerciantes de Fernández Oro presentó una solicitud formal ante el Concejo Deliberante para la habilitación de la extensión del horario de atención al público , para enfrentar la crisis económica y mejorar sus ingresos. La petición consiste en agregar una hora más durante los días de la semana y dos horas adicionales los sábados y domingos .

La solicitud fue presentada durante la mañana del martes, cuando los propietarios de comercios como kioskos, rotiserías, bares, confiterías y almacenes se unieron para elevar un reclamo en común ante la disminución de ventas que registran en los últimos meses.

“Vista la situación de la economía regional, provincial y nacional, sumergida en una crisis del consumo que se aprecia en todos los ámbitos, sería óptimo para nuestros comercios extender el horario de atención al público” expresa la nota.

Actualmente, la ordenanza municipal vigente establece que los comercios deben cerrar sus puertas a las 0 horas. Sin embargo, los comerciantes argumentan que ese horario de atención, limita los ingresos económicos de los comercios.

comercio fernandez oro La pérdida del poder adquisitivo se traslada a todos los ámbitos de la sociedad, ya que las familias priorizan economizar con las compras mensuales en mayoristas y disminuir las pequeñas compras en almacenes y kioskos.

La llegada de la primavera y más gente en las calles durante las noches

Fundamentalmente con la llegada de la primavera/ verano y el aumento de la temperatura, que genera mayor circulación de personas durante el horario nocturno. La extensión del horario de atención hasta las 2.00 pm significaría mayor cantidad de ventas y una mejor situación económica para los comerciantes.

“Una caída del consumo así se podría comprar con la época de la pandemia, que no se podía trabajar, muchas pymes fundieron, pero acá no hay plata. El endeudamiento con todas las actividades económicas es exponencial. Muchos están comprando comida en tres y seis cuotas” explicó José Bunter, Presidente Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti.

Disminución de las ventas en un 45%

Las caídas de las ventas en los comercios con distintos rubros registran una caída de hasta el 45%. Fernández Oro no sólo se enfrenta a la disminución de sus ingresos por la caída del consumo, también tiene que enfrentarse a los costos de funcionamiento del local y al pago del salario de los trabajadores.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 15.26.39 La solicitud de los comerciantes de Fernández Oro para la extensión del horario de atención al público.

“Al debatir con mis colegas llegamos a la conclusión de que la extensión del horario serviría de ayuda para aumentar los ingresos alicaídos ya. Estamos abiertos al diálogo para poder mejorar y abordar juntos esta compleja situación” indicó la solicitud.

La pérdida del poder adquisitivo se traslada a todos los ámbitos de la sociedad, ya que las familias priorizan economizar con las compras mensuales en mayoristas y disminuir las pequeñas compras en almacenes, kioskos y confiterías. Esta ecuación deja afuera a Fernández Oro para las pequeñas compras y elijen comprar en los mayoristas de Cipolletti, Neuquén y General Roca.

Roca y Chile Fernandez Oro Las familias de la localidad priorizan los pedidos mensuales en mayoristas en localidades como Cipolletti, Neuquén y General Roca para buscar precios bajos.

Una caída del consumo comparable con la pandemia

“Nunca vi una situación tan compleja como esta, hay un montón de actividades económicas que tienen problemas en la liquidación de banco porque no pueden cubrir los cheques, se están cerrando cuentas corrientes, están perdiendo la parte crediticia” indicó Bunter.

Sin embargo, la solicitud de la extensión del horario de atención para comercios puede constituir un alivio en los ingresos económicos. Porque la apertura de los locales acompañará la rutina de los vecinos, que habitarán más la noche orense, estimulará el consumo y generará mayores ventas para los comerciantes.