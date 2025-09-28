Desidia y abandono: la crisis institucional de Allen golpea a la protectora de animales

Desde ACPRA denuncian que la gestión de Marcelo Román incumple la ordenanza y retiene más de 8 millones de pesos de los contribuyentes destinados a la asociación. Impulsan un bono contribución para reunir fondos.

La crisis institucional , política y económica de la gestión de Marcelo Román en la intendencia de Allen también golpea a la Protectora de Animales (Acpra), que desde abril dejó de percibir los aportes voluntarios de los contribuyentes previstos por ordenanza municipal. Se trata de 8 millones de pesos con los que la Asociación Civil garantizaba los fondos para el cuidado, rescate y bienestar de los animales abandonados .

La falta de esos fondos dejó a la organización en una situación de abandono y al borde de colaps o. Esta falta de recursos se suma al incumplimiento del municipio en el pago de los salarios de las veterinarias del área de zoonosis , compromiso asumido por Román al inicio de su gestión.

Otra deuda que debe afrontar la Protectora Acpra ascendió a tres millones de pesos con tres veterinarias privadas contratadas para cirugías e intervenciones complejas de los animales rescatados. Nancy Sierra, Tesorera de ACPRA en declaraciones a LMCipolletti explicó: “Nosotros tenemos una deuda enorme en la veterinaria porque son cirugías de 600 mil, 800 mil pesos. Imagínate que rescatamos un perro con las dos patas de adelante quebradas , vos no lo podés dejar así”.

Falta de pago de haberes de las Veterinarias de Zoonosis

La crisis financiera de Allen también se refleja en la falta de asistencia a las redes institucionales ya consolidadas. El caso de la renuncia de dos veterinarias de Zoonosis ante la falta de pago de haberes, provocó que ahora la única veterinaria que realizará las castraciones sea la Directora de Zoonosis, lo que reducirá drásticamente el número de intervenciones preventivas para controlar la sobrepoblación animal.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 15.59.21 Los voluntarios de ACPRA se dividen entre los que asisten a perros y gatos.

Sierra advirtió que este escenario podría derivar en una superpoblación de animales en la localidad y en la suspensión de políticas públicas de cuidado a los perros y gatos abandonados. Además, la reducción del número de castraciones y la falta de fondos dirigidos hacia la Protectora, sumado a la falta de promoción para la adopción de callejeros generarán mayor cantidad de animales en las calles de Allen.

Promesas al principio de la gestión, crisis en la actualidad

Desde la entidad recordaron que Román sólo los recibió una vez al principio de su gestión y que nunca más atendió a la protectora. “Esto se agrava no sólo porque estamos gastando en alimento para los perros rescatados, también nos vamos a quedar sin las castraciones planeadas para octubre, porque las veterinarias ya no trabajan más” indicó Sierra.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 15.53.40 La Protectora ACPRA rescata perros y gatos del maltrato animal y abandonados. Muchas veces rescatan a animales embarazadas o con sus crías.

El incumplimiento municipal se basa en la falta de pago del 50% de los salarios de las veterinarias de Zoonosis. El compromiso de ACPRA con el ejecutivo de Allen era el pago del 50% de los haberes de las veterinarias del área, mientras la Protectora abonaba el 50% restante.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 15.59.52 Los voluntarios utilizan las jaulas trampa con comida en su interior para rescatar animales hostiles y ariscos.

“En julio nos llamó la secretaria de Gobierno, que tenían que hacer recortes y les iban a pagar el 50% del salario a las veterinarias, como les dijimos que iban a renunciar, le propusimos pagar el otro 50% con el dinero de los contribuyentes. Pero nos mintieron porque nunca pagaron su 50%” agregó la Tesorera de ACPA.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 15.55.17 El trabajo de ACPRA consiste en rescatar y otorgar tareas de cuidado a los caninos víctimas de maltrato animal.

El abandono de ACPA también se refleja en el incumplimiento de la ordenanza municipal que fija un aporte voluntario equivalente a determinada cantidad de USAM, que es la medida móvil fijada en el valor de un litro de nafta. Los contribuyentes abonan este pago voluntario de alrededor de $20.000 una vez al año junto al pago de servicios retributivos.

Denuncia de retención de 8 millones de pesos de una ordenanza municipal

Ese dinero, según explicaron, debe ser transferido por la municipalidad a la cuenta que la entidad posee en el Banco Nación. Desde la Protectora ACPRA denunciaron la retención de 8 millones de pesos, ya que desde el 1 de abril no recibieron ningún depósito, lo que profundizó la crisis económica que atraviesan.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 15.54.41 Los voluntarios de APCRA asistieron casos de extrema negligencia en caninos.

Para sostener el trabajo solidario de ACPRA, los voluntarios recurrieron a la solidaridad de la comunidad. La Protectora organiza ferias de venta de garage el primer y segundo sábado de cada mes y lanzó un bono contribución de 3.000 pesos con importantes premios que se sortearán el 31 de octubre por la Lotería Nacional nocturna.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 15.58.03 La Protectora de Animales mantiene una deuda de 3 millones de pesos por cirugías de alta complejidad que necesitan los animales rescatados.

“Mucha gente se ofreció a vender, contamos con muchos emprendedores auto convocados y artesanos locales que donaron muchos premios. Como la lotería sortea hasta 20 números planeamos armar combos de premios para que todos se lleven algo lindo” indicó Sierra.

Finalmente, la crisis institucional, política y económica de la gestión de Marcelo Román repercute no sólo en la comunidad de Allen, si no también en las políticas de cuidado y rescate de los animales de cuatro patas.