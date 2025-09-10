Crisis institucional en Allen: salarios escalonados, paro y servicios públicos paralizados

Allen atraviesa días críticos con la continuidad del paro municipal por salarios escalonados, vehículos clausurados y un intendente ausente en el Concejo.

Allen atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de los últimos años . A la falta de diálogo político se suman dificultades económicas que impactan de lleno en la vida cotidiana de la comunidad. Esta semana, los conflictos escalaron con la ausencia del intendente libertario Marcelo Román en el Concejo Deliberante, el anuncio del pago escalonado de salarios municipales y la clausura de gran parte de la flota vehicular del parque automotor por orden del Ministerio de Trabajo.

El lunes, Román debía concurrir al recinto legislativo local para explicar los alcances del Proyecto de Emergencia Pública en materia económica, financiera y fiscal , enviado el 27 de agosto.

Sin embargo, el jefe comunal no se presentó, lo que agudizó las tensiones políticas y dejó sin respuestas a los concejales y a la comunidad. El proyecto genera gran preocupación, especialmente por el artículo que suspende futuras actualizaciones salariales y paritarias, en un contexto de reclamos gremiales.

Pago escalonado de salarios

El mismo intendente, acompañado por la Secretaría de Hacienda, confirmó que los haberes correspondientes a agosto se pagarán de manera escalonada, con plazos que se extienden hasta el 26 de septiembre, fecha en la que recién cobrarán los funcionarios.

La medida provocó un inmediato rechazo de los gremios municipales y el inicio de un paro por tiempo indeterminado, que mantiene paralizadas varias dependencias.

El cronograma establece que las categorías más bajas comenzaron a percibir sus haberes el 5 de septiembre, mientras que las más altas, junto a los funcionarios, deberán esperar hasta casi fin de mes. Aunque el Ejecutivo aclaró que las fechas podrían adelantarse según “gestiones en curso”, el anuncio no logró descomprimir el malestar.

Fuerte rechazo gremial

La Federación de Obreros y Empleados Municipales de Río Negro (FOYEM) expresó su acompañamiento a los trabajadores de Allen y cuestionó duramente las medidas del Ejecutivo. “Los salarios no son solo un número; son la base para que las familias cubran sus necesidades esenciales. El retraso en los pagos expone a los trabajadores a cargos por mora e intereses abusivos en tarjetas, alquileres y alimentos”, indicaron en un comunicado.

El gremio también advirtió sobre la suspensión de paritarias: “Sumado al cronograma extendido, atenta contra la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de nuestros representados”. En ese sentido, exigieron una reunión urgente con el intendente para encontrar una salida que garantice el cobro en tiempo y forma.

Servicios públicos al borde del colapso

Como si la crisis salarial no fuese suficiente, el Ministerio de Trabajo de Río Negro clausuró esta semana la mayoría de los vehículos del parque automotor municipal por presentar graves fallas y falencias. La medida dejó a la ciudad sin la capacidad operativa plena para la recolección de residuos y otros servicios públicos básicos.

Carolina Suárez, referente de ATE Allen, explicó a LM Cipolletti la situación: “El paro sigue igual, estamos en el corralón. La secretaría de Trabajo clausuró los vehículos ayer. Solo quedaron las “titas” sin clausurar. Andan con un tractor por la ciudad levantando la basura con un carrito sin luces”.

El testimonio grafica la precariedad con la que se intenta sostener, a duras penas, servicios esenciales. La imagen de un tractor recogiendo residuos en plena ciudad se convirtió en símbolo del deterioro de la gestión municipal.

Los gremios ATE, Soyem y UPCN mantienen presencia en los espacios de protesta sin bloquear accesos, pero con una clara intención de visibilizar el conflicto. “Nadie ha dado respuesta desde el Ejecutivo”, señaló Suárez, quien remarcó que la unidad sindical se sostiene para exigir una solución urgente.

Una crisis que golpea a toda la ciudad

La combinación de salarios desdoblados, paritarias suspendidas, servicios colapsados y ausencia de respuestas políticas configura un escenario de crisis institucional que trasciende lo meramente administrativo. La incertidumbre se multiplica en los hogares municipales, pero también entre los vecinos que ven resentidos los servicios básicos.

Mientras tanto, el Concejo Deliberante espera la presencia del intendente para dar explicaciones sobre un proyecto que busca blindar al Ejecutivo en medio de una emergencia autodeclarada, pero que al mismo tiempo genera más dudas que certezas.