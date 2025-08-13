Crisis en Allen: el intendente Marcelo Román busca apoyo económico del gobernador Alberto Weretilneck

El jefe comunal viajó a Viedma en medio de un paro municipal y con el Concejo Deliberante reclamando un informe detallado sobre la crítica situación financiera del municipio.

El intendente de Allen, Marcelo Román , busca un acercamiento con el gobernador Alberto Weretilneck para intentar lograr un salvataje económico que le permita sacar al municipio de una de las peores crisis de los últimos años, tanto política como económica.

Con las arcas vacías, sin recursos para pagar a proveedores y sin posibilidad de ofrecer aumentos salariales, Román intenta recomponer el vínculo con la Provincia, relación que él mismo había tensado junto a su cuestionado asesor externo, Sebastián Ocampo.

La visita del intendente a Viedma coincide con el inicio de un paro total convocado por trabajadores y trabajadoras municipales con el apoyo de ATE, UPCN y SOYEM. La medida de fuerza responde a la falta de una propuesta salarial y a denuncias de despidos arbitrarios.

alberto weretilneck - marcelo roman En el inicio de su gestión al frente del municipio de Allen, la relación con Weretilneck era buena. Luego se alejó para acercarse a LLA.

Carolina Suárez, secretaria general de ATE Allen, afirmó que más de 400 empleados resultarán afectados en áreas clave como servicios públicos, guarderías y administración. También acusó a la gestión de incumplir la entrega de indumentaria laboral, despedir madres solteras sostén de familia y reincorporar únicamente a personas cercanas al intendente.

Advertencia del gobernador

En declaraciones a FM Libra, el gobernador Weretilneck sostuvo que no tiene inconvenientes en recibir a Román, pero advirtió que la situación económica de Allen “es muy complicada” y que “hay mucho por hablar y por reencontrarse”. Además, descartó de plano que una revocatoria del mandato sea una opción.

Pedido de informes al Tribunal de Cuentas

Paralelamente, el Concejo Deliberante de Allen solicitó al Tribunal de Cuentas un informe exhaustivo sobre la situación económica y financiera del municipio. El documento, firmado por Gustavo Addamo, Agustina Sánchez, Guillermo Pennesi, Marta Crespo, María Aburto y el presidente del cuerpo Fabián Figueroa, detalla deudas salariales y de aguinaldos, pagos atrasados a proveedores, falta de mantenimiento de la flota y paralización de servicios básicos.

El requerimiento incluye datos sobre ingresos municipales, masa salarial, contrataciones, deudas, gastos en horas extra, publicidad, becas, fiestas populares y balances del último año. Los ediles calificaron el panorama como “dramático” y remarcaron que la falta de respuestas del Ejecutivo obliga a buscar soluciones urgentes.